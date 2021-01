Nvidia annonce une nouvelle compatibilité avec l’écosystème Ampère après avoir officialisé le RTX 3060.

Le principal protagoniste du récent direct de Nvidia a été la nouvelle carte RTX 3060, qui s’est intensifiée dans le domaine des PC de milieu de gamme. Mais en plus de cela, il y a aussi eu place pour parler de jeux: en particulier, ceux qui, pour la première fois, rejoignent le Écosystème Ampère avec lancer de rayons, DLSS Ou les deux à la fois.

En plus de la compatibilité, il y a un nouveau contenu basé sur RTX L’un des plus importants de la liste est The Medium, le nouveau jeu d’horreur des auteurs de Layers of Fear: il sortira le 28 janvier sur PC et Xbox Series X, et la version informatique sera compatible avec DLSS et tracé laser. Vous pouvez voir à quoi ressemble cette technologie avec la bande-annonce sous ces lignes.

En dehors de cela, d’autres grands titres comme Outriders ou Call of Duty: Warzone sautent dans le train DLSS, tandis que d’autres jeux plus petits comme FNAF: Security Breach ou FIST: Forged in Shadow Torch ajoutent à la fois DLSS et raytracing. De leur côté, Iron Conflict et Edge of Eternity se contentent de la mise à l’échelle intelligente des ressources, bien que sans date en tout cas.

Fortnite et Minecraft ont également une petite dose de nouvelles. La bataille royale d’Epic Games ajoute un carte thématique basé sur une infection: il s’appelle Morbid Madhouse et son code est 8178-8498-4567. Le monde du cube créatif de Mojang n’a pas de nouveau contenu en tant que tel, mais un nouvel ensemble de défis où certains des créateurs les plus populaires de la communauté s’affronteront pour créer la cartographie par lancer de rayons la plus spectaculaire possible.

En savoir plus: The Medium et Nvidia RTX.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');