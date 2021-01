Avec le retour de Hayden Christensen dans la série Obi-Wan Kenobi, certains se demandent si Disney a de la place pour une autre vieille connaissance: Liam Neeson. Dans une interview avec Collider, l’acteur a mentionné que aimerait se faire passer pour Qui-Gon Jinn.

Liam Neeson était l’un des principaux protagonistes de Star Wars Episode I: The Phantom Menace, où il incarne le maître Jedi qui prend en charge Anakin, avec son Padawan Obi-Wan Kenobi. Dans l’interview, on demande à Neeson s’il reviendrait à ce rôle, auquel répondre qu’il serait prêt.

Liam Neeson ne savait pas que les fans appelaient à son retour en tant que Qui-Gon Jinn

Curieusement, l’acteur n’a aucune idée qu’il existe un grand groupe de fans qui demandent son retour dans la saga Star Wars. Lorsqu’on lui a demandé s’il savait que les gens voulaient que Qui-Gon revienne, Neeson est choqué et répond: «Je vais être honnête avec vous: je n’ai pas entendu ça du tout.

En même temps qu’il mentionne qu’il le souhaiterait, l’acteur va plus loin et se demande si Star Wars a commencé à disparaître de la scène cinématographique. Il parait Liam Neeson n’a aucune idée de ce qui se passe actuellement avec la franchise, comme l’intervieweur vous donne une mise à jour sur les projets de Disney avec des émissions comme Obi-Wan Kenobi.

Qui-Gon Jinn est l’un des personnages les plus mystérieux de ‘Star Wars’

Contrairement aux autres personnages de Star Wars, Qui-Gon Jinn Il n’a qu’une participation dans The Phantom Menace. Après l’un des combats les plus mémorables de toute la saga Skywalker, le maître Jedi perd la vie aux mains de Dark Maul. Contrairement à Obi-Wan ou Yoda, Qui-Gon ne se transforme pas en fantôme de force, bien qu’il le fasse plus tard.

C’est l’une des plus grandes questions des fans. Qui-Gon apparemment a enseigné à Yoda et Obi-Wan comment conserver leur conscience en mourant Pour pouvoir revenir en fantôme Bien que sa voix se fasse entendre dans la tête d’Anakin dans l’épisode 2, ce n’est que dans la série animée Clone Wars que l’on voit son apparition devant Obi-Wan Kenobi.

Pour se matérialiser, le retour de liam neeson un Star Wars dans la série Obi-Wan Kenobi résoudrait plusieurs questions. Bien que l’exécution la plus simple soit donnez-lui vie grâce à des flashbacks, nous continuons à réfléchir à l’intérêt d’une retombée à long terme pour expliquer tous les doutes qui tournent autour du personnage populaire.

Le tournage d’Obi-Wan Kenobi pour Disney Plus a débuté le 4 janvier sur des sites aux États-Unis et au Royaume-Uni. Jusqu’à maintenant on ne sait pas quand il sera publié, bien que cela soit possible jusqu’en 2022.

L’article Liam Neeson reviendrait sur «Star Wars» dans la série Obi-Wan Kenobi pour Disney Plus a été publié dans Hypertext.