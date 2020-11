WhatsApp permet de libérer facilement de l’espace sur votre mobile: c’est ainsi que fonctionne son nouvel outil de suppression de fichiers volumineux ou anciens.

Écrit par Christian Collado

Semaine d’actualités en WhatsApp: Après avoir officialisé l’arrivée des messages temporaires, la société a enfin annoncé sa nouvelle outil d’espace libre, une fonction dont nous avions entendu parler il y a longtemps, et qui est enfin parmi nous.

Le nouveau outil pour libérer de l’espace WhatsApp vise à faciliter aux utilisateurs le processus de décider quel contenu peut être supprimé pour économiser de l’espace de stockage mobile.

Et maintenant, l’application regroupera les gros fichiers et du contenu multimédia qui a été transmis plusieurs fois, pour que ce soit plus facile supprimer des fichiers par lots pour économiser de l’espace.

Voici comment fonctionne le nouvel outil pour libérer de l’espace sur WhatsApp

Pour éviter d’avoir à ouvrir tous les fichiers que vous souhaitez supprimer, WhatsApp affichera un aperçu de chaque document ou contenu multimédia, pour qu’il soit plus facile de savoir de quoi il s’agit.

De cette façon, en plus, nous éviterons de supprimer des fichiers que nous pourrions souhaiter conserver.

Il montrera également le reste du contenu reçu ou envoyé, quel que soit son type. En haut, en plus, nous aurons un bouton pour fichiers étoiles comme favoris, afin qu’à l’avenir nous sachions que ces documents ne devraient pas être supprimés.

Cette fonction est trouvée disponible dans les paramètres de l’application, dans la section “Données et stockage”.

Si nous avons la dernière version disponible de WhatsApp téléchargée, nous verrons une nouvelle option appelée “” Gérer l’espace à partir de laquelle il sera possible de visualiser et de supprimer des documents anciens ou volumineux dont nous n’avons plus besoin.

Cependant, à certaines occasions, lorsque l’application détecte que le stockage mobile est presque plein, affichera un avis directement dans la boîte de réception des chatas qui nous encouragera à utiliser cette fonction pour libérer de l’espace.

Cette option complète l’option de activer ou désactiver les téléchargements automatiques de contenu multimédia WhatsApp, ce qui peut être très utile si nous voulons éviter que le stockage interne du mobile soit complètement occupé par des GIF, des images et des vidéos reçus via WhatsApp.

Bien que cette fonction devrait atteindre tous les utilisateurs de WhatsAppSur iOS et Android, dans les prochains jours, ceux qui font partie du programme bêta de WhatsApp pourront probablement l’utiliser avant les autres.