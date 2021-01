Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

LITTLE NIGHTMARES a fait appel aux fans de jeux d’horreur pour son thème décalé avec une apparence innocente, mais un thème sombre. C’est pourquoi Tarsier Studios et Bandai Namco ont travaillé sur un nouvel opus, qui est très proche de ses débuts. La bonne nouvelle est que vous pouvez avoir un avant-goût de l’aventure complète avant sa sortie grâce à une démo. Vous voulez jouer à la nouvelle aventure de Six, mais vous n’avez pas joué le premier volet? Vous avez de la chance, car Bandai Namco offre aux fans des copies gratuites.

Nous approchons du lancement de LITTLE NIGHTMARES II, qui présentera l’histoire de Mono, un garçon qui sera désormais le protagoniste et qui sera accompagné de Six, la fille à l’imperméable jaune emblématique du premier opus, qui devra traverser de nombreux dangers et échapper à créatures horribles pour survivre.

Si vous ne savez toujours pas à quoi vous attendre du jeu ou si vous ne pouvez plus attendre pour jouer à la suite du titre original, nous avons de très bonnes nouvelles pour vous, car le distributeur Bandai Namco a annoncé aujourd’hui que la démo du jeu est désormais disponible sur PlayStation 4 (elle fonctionne également sur PlayStation 5), Xbox One (fonctionne également sur Xbox Series X | S), Nintendo Switch (à part la démo pour Steam, arrivée l’année dernière).

«Cette démo vous permettra de découvrir le désert et son habitant sanguinaire, le Chasseur, pour un avant-goût des aventures qui les attendent dans le jeu complet. Ferez-vous face à cette collection de nouveaux petits cauchemars? »L’invitation à la démo du jeu se lit.

Dans le cas où vous l’avez manqué: THQ Nordic a acquis le développeur de LITTLE NIGHTMARES.

Ils donnent des exemplaires de LITTLE NIGHTMARES II!

N’avez-vous pas donné une chance à LITTLE NIGHTMARES? Ne vous inquiétez pas, c’est l’occasion idéale de le faire, car Bandai Namco vient d’annoncer qu’il distribuait des copies de la livraison originale.

Cette promotion a commencé à circuler pour l’Europe, mais pour l’Amérique, ce sera plus facile, car il ne s’agit pas de s’inscrire directement dans la boutique Banda Namco, mais simplement d’enregistrer votre email sur cette page officielle du jeu et de vous abonner à la newsletter Bandai Namco, avec lequel vous accepteriez également les politiques de l’entreprise. Mais vous devez le faire avant le 17 janvier. Cependant, nous vous recommandons de vous dépêcher, puisque le distributeur a signalé qu ‘”ils sont épuisés”, donc apparemment la promotion sera en vigueur jusqu’à épuisement des stocks.

Vous devez savoir que juste après l’inscription, vous ne recevrez pas la clé de jeu pour Steam, mais elle commencera à être expédiée 2 semaines après le 17 janvier et après l’avoir reçue, vous devrez l’échanger avant le 17 février.

Partagez rapidement votre courrier avec moi! Il n’y a pas de temps à expliquer! Abonnez-vous à ma newsletter et participez à une copie de LITTLE NIGHTMARES pour PC. Courez, ils sont terminés! 👉 https://t.co/X9rXbsZ8Ck pic.twitter.com/vSmdljN4uA – BANDAI NAMCO Latam (@BandaiNamcoLA) 14 janvier 2021

Bandai Namco tire au sort une Nintendo Switch personnalisée

Mais ce n’est pas tout, pour célébrer la sortie prochaine de LITTLE NIGHTMARES II, Bandai Namco a annoncé aujourd’hui un tirage au sort qui récompensera 5 participants avec des prix fabuleux.

Parmi tous les participants, 5 seront sélectionnés pour gagner des «packs de lancement» LITTLE NIGHTMARES II (non à vendre), qui comprennent une casquette de conception de jeu réversible, l’ensemble complet de LITTLE NIGHTMARES II, des Six and Mono, un sac en toile de jute et le fantastique pack Stay Tuned, qui, parmi de nombreux objets de collection, contient une superbe figurine de Mono et Six. La première place, cependant, obtiendra un meilleur package, car en plus de ce qui précède, une Nintendo Switch avec un design thématique sera incluse et sera exclusive à cette promotion.

Nous laissons cela jusqu’à la fin car, même si la promotion est excellente, beaucoup de nos lecteurs ne pourront pas participer à ce concours car il est uniquement destiné aux résidents des États-Unis. La seule chose nécessaire pour les participants est d’enregistrer votre nom et prénom, ainsi que l’adresse e-mail sur cette page.

Image: Bandai Namco Entertainment

Mais nous ne vous laisserons pas avec un goût doux-amer, comme nous partageons ci-dessous la nouvelle bande-annonce de LITTLE NIGHTMARES II que Bandai Namco vient de sortir.

Que pensez-vous de cette promotion? Voulez-vous essayer la démo? Dites le nous dans les commentaires.

LITTLE NIGHTMARES II fera ses débuts le 11 février 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. La version mise à niveau pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S (gratuite pour les propriétaires d’une version plus ancienne) devrait être disponible plus tard en 2021. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette série en visitant cette page.

