La loi de l’offre et de la demande et les spéculateurs ont augmenté la valeur de la carte Icône Maradona.

Le monde du football et de la société en général est choqué après la mort de Diego Armando Maradona après un arrêt cardiorespiratoire à 60 ans. La figure de ‘Fluff’, pour beaucoup le meilleur joueur de l’histoire du football, a également transcendé dans le monde des jeux, et dans FIFA 21, plus précisément dans le mode Équipe ultime, n’a pas tardé à réagir à sa mort.

Comme cela arrive souvent à chaque fois qu’une personnalité célèbre nous quitte, l’intérêt pour sa silhouette est grandement accru afin de retrouver un dernier souvenir. Cela se passe dans FIFA 21. Un combinaison de la loi de l’offre et de la demande, avec la présence de spéculateurs, a monté en flèche les cartes Icône Maradona dans les équipes FUT.

Comme on le voit sur des sites comme Futbin, spécialisé dans l’achat et la vente de cartes dans Ultimate Team, son prix est monté en flèche quelques minutes après que sa mort ait été officialisée, augmentant sa valeur jusqu’à 30% et va coûter environ 3 millions de points FIFA.

Image appartenant à AP

Le prix de la carte Icône Maradona dans FUT a considérablement augmenté après sa mortNous avons déjà vu cela dans l’histoire de la FIFA. Un exemple est celui du footballeur argentin Emiliano Sala, qui a subi un accident d’avion en 2019 après avoir signé pour l’anglais à Cardiff. Plus récent est le cas du joueur de Kim nam chun, Joueur du FC Séoul retrouvé mort il y a quelques semaines à peine. Dans les deux cas, les prix de leurs cartes ont grimpé en flèche et EA Sports a décidé de les retirer du marché afin de ne pas les spéculer.

Le cas de Maradona est assez différent, car il est une légende du sport. Et cela fait partie de la Cartes d’icônes, conçu pour honorer les footballeurs à la retraite. Ils ont tendance à avoir un prix élevé précisément pour cette raison. Parmi eux, on peut gérer certains joueurs décédés il y a des années, comme Socrate ou Garrincha, pour ne citer que quelques exemples. Même ainsi, nous devrons attendre de savoir comment ils procèdent.

Cette semaine, nous avons pu connaître en profondeur les premiers détails de FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series X. Nous vous en parlons dans le rapport suivant.

En savoir plus: FIFA 21 et Ultimate Team.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');