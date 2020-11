Apparemment, il existe une panne assez courante qui affecte les ordinateurs et qui empêche les utilisateurs de se connecter à différents réseaux, à la fois à la maison et en le quittant. Dans différents forums et réseaux sociaux, les internautes commentent une situation très particulière: le L’icône WiFi ne s’affiche pas dans la Barre des tâches Windows 10.

Comme nous le savons bien, la fonction principale de la barre des tâches est de nous permettre d’accéder rapidement aux icônes d’usage courant, sans délai. Bien entendu, si cette icône n’apparaît pas, il sera beaucoup plus compliqué de profiter de ces caractéristiques. C’est pourquoi l’idéal est de le faire réapparaître sur votre site.

De manière générale, on pourrait dire qu’il s’agit d’un problème presque toujours identifié à des erreurs de configuration mineures, facilement résolues. Cependant, des éléments manquants dans la barre des tâches peuvent parfois être liés à de graves erreurs de réseau ou de pilote. Et vous devez d’abord le découvrir.

Pour cette raison, nous allons proposer une série de solutions qui peuvent vous aider lorsque l’icône WiFi n’apparaît pas dans la barre des tâches de Windows 10. Notre conseil, comme toujours, est de les exécuter dans le même ordre.

L’icône WiFi n’apparaît pas dans la barre des tâches, que dois-je faire?

Vérifiez si l’icône est masquée

Cela peut sembler presque idiot, mais comme c’est la solution la plus simple, vous devez nécessairement commencer par elle. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la barre des tâches affiche un nombre spécifique d’icônes à la fois et masque le reste pour que les choses restent propres. Par conséquent, ce n’est peut-être pas une panne grave, mais seulement le fait que l’icône WiFi est masquée. Il vaut donc mieux faire attention à cette possibilité:

Cliquez sur la flèche pointant vers le haut dans la barre des tâches À ce moment-là, les icônes cachées de la barre des tâches seront révélées Vous pourrez trouver l’icône WiFi parmi elles Il vous suffit de cliquer dessus ou, éventuellement, de la faire glisser pour la positionner plus en vue

Activez l’icône WiFi dans la barre des tâches

D’autre part, également un détail que certains ignorent, c’est que Windows nous permet de sélectionner les icônes qui apparaissent sur la barre des tâches. Si vous ne trouvez pas l’icône WiFi parmi les icônes cachées de la barre des tâches, il est possible qu’elle soit désactivée ou que votre ordinateur soit configuré pour ne pas l’afficher. Vous devez faire ceci:

Appuyez sur la touche Windows + I pour ouvrir les paramètres Windows Cliquez sur Personnalisation et sélectionnez la barre des tâches dans le panneau de gauche Sélectionnez l’activation de l’icône WiFi Vérifiez si elle apparaît maintenant dans la barre des tâches et, éventuellement, répétez l’étape précédente

Activer l’icône WiFi dans l’éditeur de stratégie de groupe

L’icône réseau peut également être activée ou désactivée à partir de l’éditeur de stratégie de groupe. Si vous souhaitez le réactiver, il vous suffit de regarder étape par étape:

Ouvrez la boîte de dialogue Exécuter avec les touches Windows + R Entrez gpedit.msc et appuyez sur Entrée Dans l’éditeur de stratégie de groupe, accédez à Configuration utilisateur dans le volet gauche Ensuite, accédez au menu Démarrer et à la barre des tâches de recherche de modèles d’administration Dans la zone de droite, trouvez l’option Supprimer l’icône du réseau et double-cliquez dessus. De là, vous pouvez l’activer ou la désactiver à votre guise

Réinstaller les pilotes de l’adaptateur sans fil

Les pilotes permettent aux périphériques connectés de fonctionner sur un ordinateur Windows. Cela s’applique également aux adaptateurs sans fil. En conséquence, si les pilotes de l’adaptateur sont bogués, obsolètes ou manquants, nous pouvons perdre le contact avec l’icône WiFi. Faites ceci:

Ouvrez la boîte de dialogue Exécuter avec les touches Windows + R Exécuter, tapez devmgmt.msc et appuyez sur Entrée Trouvez l’adaptateur sans fil dans la catégorie Adaptateurs réseau Faites un clic droit dessus Sélectionnez l’option Désinstaller le périphérique Suivez les étapes à l’écran pour terminer le processus de Lorsque cela est fait, redémarrez votre ordinateur La machine réinstalle automatiquement le pilote, corrigeant toutes les erreurs dans le processus

Bien entendu, il convient de noter que, dans certaines circonstances, le système peut ne pas trouver le pilote de l’adaptateur sans fil dans le Gestionnaire de périphériques. Et puis vous ne pouvez pas le désinstaller.

Dans ce cas, vous devez d’abord installer les pilotes WiFi.

Redémarrez l’Explorateur Windows

Pour redémarrer Explorer, l’une des dernières solutions que nous pouvons vous donner, vous devez faire ceci:

Appuyez sur la combinaison de touches CTRL + MAJ + ÉCHAP pour ouvrir le Gestionnaire des tâches Allez dans l’onglet Processus et recherchez l’Explorateur Windows Cliquez sur toutes les instances de l’Explorateur Windows Donner la fin de la tâche à chacun d’eux Puis cliquez sur le menu Fichier puis allez à Exécuter une nouvelle tâche Entrez explorer.exe dans la case prévue Cochez la case qui dit Créer cette tâche avec des privilèges administratifs Enfin, cliquez sur OK

Redémarrez les services réseau

Ouvrez la boîte de dialogue Exécuter avec les touches Windows + REscribe services.msc et cliquez sur le bouton OK La fenêtre Services apparaîtra Vous devez rechercher Téléphonie, Appel de procédure à distance, Gestionnaire de connexion d’accès à distance, Plug and Play et Connexions réseauA Vous devez tous les cliquer avec le bouton droit et appuyer sur les options Arrêter ou Démarrer selon le cas.

Si vous avez aimé ce didacticiel, vous souhaitez probablement également savoir comment obtenir de grandes icônes de la barre des tâches sans modifier la résolution dans Windows 10. De cette façon, vous pouvez les voir plus facilement.

