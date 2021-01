Ce peut être le meilleur endroit pour profiter de jeux et de films.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez emporter chez vous le Motorola Moto G9 Plus pour 219 euros. On parle de sa version avec 4 Go de RAM, qui s’accompagne d’un 128 Go de stockage non négligeable.

Le terminal Motorola est livré avec un énorme écran qui touche 7 pouces, l’un des processeurs G de Qualcomm et une grande batterie à chargement rapide. Pour un peu plus de 200 euros, un appareil à considérer.

Notre élu arrive avec un écran IPS de 6,8 pouces et un petit trou pour la caméra frontale. Sous son châssis se trouve Qualcomm Snapdragon 730G, une puce avec laquelle vous n’aurez aucun problème pour profiter d’un bon fonctionnement. Ce Motorola Moto G9 Play abrite également 4 caméras arrière et une grande batterie de 5000 mAh.

3,5 mm, radio FM, NFC