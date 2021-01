On a beaucoup parlé de la durée du immunité contre le coronavirus. À l’époque, il y avait des inquiétudes, lors de la vérification que les anticorps générés après la maladie n’ont pas mis longtemps à se décomposer. Cependant, ils ne sont pas les seuls soldats à lutter contre cet agent pathogène et d’autres. Ils sont les premiers à se lancer dans la mêlée, mais ensuite le reste de l’armée les rejoint. Et il semble qu’il y ait une partie de celui-ci qui attend une nouvelle infection beaucoup plus longtemps. Le plus difficile est de savoir combien, car il y a pas mal d’exceptions. Cependant, il semble déjà y avoir une réponse générale un peu plus claire.

Cela a été mis sur la table en novembre dernier, avec la publication d’un article sans revue par les pairs. Ses auteurs sont issus du Université Rockefeller, de New York. Il a fallu deux mois pour que les procédures et les résultats de ces travaux soient revus, dont le résultat final peut être lu aujourd’hui dans Nature. L’essentiel est le même qu’alors: l’immunité contre le coronavirus semble durer au moins six mois.

Une armée contre des agents étranges

L’étude sur l’immunité contre le coronavirus en cause 87 personnes qui avaient souffert de COVID-19. L’objectif était d’analyser les niveaux de cellules B mémoire un et six mois après l’infection. Mais, pour comprendre pourquoi ils se sont concentrés sur ces cellules, et pas sur d’autres, il est nécessaire de savoir comment la réponse immunitaire se produit contre un pathogène.

87 personnes ont participé à l’étude

La première étape consiste à reconnaître l’antigène ou, ce qui est le même, tout corps étranger ou agent qui pénètre dans le corps. Ceci est fait par le Cellules B, qui pourraient être imaginées comme des sentinelles sur le mur.

Une fois cette reconnaissance générée, les cellules B se transforment en d’autres types de cellules. Beaucoup d’entre eux deviennent plasmocytes, dont la fonction est la synthèse et la sécrétion de ces anticorps dont on a tant parlé ces derniers temps. Ceux-ci se lient au pathogène et le marquent pour destruction par un autre type de cellule immunitaire: le macrophages. D’autres cellules peuvent être impliquées dans ce processus, telles que lymphocytes T auxiliaires, qui rejoignent le reste des soldats pour développer leur rôle.

D’un autre côté, certaines de ces cellules B initiales ne deviennent pas des plasmocytes, mais plutôt cellules de mémoire. Ceux-ci, comme leur nom l’indique, sont responsables du fait que le corps se souvient de l’antigène lorsqu’il l’envahit à nouveau. Dans ce cas, tout le bataillon précédent sera déployé Plus vite et vous n’aurez même pas de symptômes. Ou peut-être oui, mais ils seront très peu nombreux.

Six mois d’immunité contre le coronavirus

Dans le cas des participants à l’étude, il a été constaté que le niveaux de cellule B mémoire ils sont restés stables, à la fois un mois et six mois après l’infection.

Bien que les niveaux d’anticorps diminuent, les niveaux de cellules B mémoire restent

Cela indiquerait que l’immunité contre le coronavirus reste au moins aussi longtemps. La sérologie a indiqué une nette baisse niveaux d’anticorps, mais ce n’est pas grave, car les cellules mémoire favorisent la synthèse de nouveaux anticorps beaucoup plus rapidement.

Cette étude n’a été menée que pendant six mois, il n’est donc pas exclu que cette mémoire soit encore plus durable. Quoi qu’il en soit, six mois peuvent donner une bonne pause au niveau des soins de santé. Bien entendu, le fait qu’une personne soit protégée ne signifie pas qu’elle ne peut pas être contagieuse, car le virus pourrait se répliquer dans ses muqueuses.

Si nous avons adopté le COVID-19, même si nous avons déjà été vaccinés, nous devons continuer à maintenir les mêmes mesures de sécurité. Heureusement, cette immunité tant attendue contre le coronavirus peut désormais être obtenue sans tomber malade. Nous avons une vaccin, ce qui semble générer des défenses encore plus solides. Mais il reste encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre l’immunité de groupe. C’est pourquoi nous devons continuer comme avant. Il y aura une issue, mais il y a un long chemin à parcourir pour y arriver. Et c’est un voyage que nous devons parcourir avec une extrême prudence.