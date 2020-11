En mer, la vie est plus savoureuse … ou du moins c’était avant que les ouragans ne se fassent passer avec plus de force et d’intensité que jamais. Lady Coral avait déjà essayé de nous expliquer le problème, mais décomposons-le un peu plus en détail.

“Dans une anémone … anemanème … anémone!”

Les récifs coralliens sont des colonies composées de centaines de milliers d’animaux appelés polypes (comme les anémones). Leurs larves nagent librement puis se déposent sur les rochers submergés ou sur le plateau continental (la partie de la plage qui se trouve sous la mer), se fixent et sécrètent du carbonate de calcium. Avec cela, ils fabriquent une sorte d’armure, à l’intérieur de laquelle ils peuvent se cacher des prédateurs ou se protéger de l’environnement, comme une tortue dans sa carapace. Au fil des années, tout un écosystème se construit. Les récifs abritent un quart de toute la vie marine, dont 4000 espèces de poissons. Sur certains récifs, il peut y avoir 1000 espèces par mètre carré!

Malheureusement, ils sont assez délicats et nécessitent des conditions très spécifiques pour survivre, comme une certaine concentration de sel et beaucoup de lumière. C’est pourquoi ils poussent dans les zones côtières, où la lumière pénètre à environ 70 mètres de profondeur. De plus, la température de l’eau doit être comprise entre 23 ° et 29 ° C (ici on entend l’alarme du changement climatique), donc ils se forment généralement dans les zones tropicales. Cette température est importante car ils ont une relation symbiotique (échange mutuel) avec un type d’algue appelé zooxanthelle.

Le corail donne aux algues un environnement protecteur et leur fournit les composés nécessaires à la photosynthèse. Lorsque les algues photosynthétisent, elles génèrent les nutriments dont le corail a besoin, produisent de l’oxygène et aident le corail à éliminer les débris. C’est aussi la zooxanthelle qui lui donne ses couleurs vibrantes et belles. Si la température augmente ou s’il est exposé à d’autres types de stress environnemental, le corail peut expulser les algues.

Cela conduit finalement à sa mort; s’ils sont détruits, les récifs mettent 10 à 20 ans pour se rétablir. On peut identifier les dégâts car, en perdant les algues, les coraux perdent également leur couleur et leur décoloration. Les répercussions du blanchissement sont énormes, affectant directement et indirectement les populations de nombreuses espèces. Une étude d’un certain récif blanchi a montré que 75% des espèces de poissons de la zone ont subi un déclin de population, alors que seulement 10% étaient directement dépendants du récif.

De l’échappement de la voiture au fond de la mer

La mer absorbe 26% du CO2 que l’homme émet annuellement dans l’atmosphère. Lorsqu’il se dissout dans l’eau, il forme de l’acide carbonique, provoquant la fameuse «acidification des océans». Le problème est que pour former cet acide, il faut aussi du carbone: le même carbone que les êtres marins utilisaient dans leur carbonate de calcium. Ensuite, les polypes manquent de matière pour construire leurs exosquelettes et il en va de même pour les mollusques avec leurs coquilles. Les huîtres, les palourdes, les étoiles de mer, certaines algues et de nombreuses autres espèces sont partiellement fabriquées à partir de ce carbonate de calcium qui, lorsqu’il n’est pas disponible, entraîne le déclin de leurs populations.

L’acidité de la mer a augmenté de 30% depuis le début de la révolution industrielle. À cause de cela, les coraux cessent d’abord de croître et, s’ils augmentent davantage, ils se dissolvent. Mais ce ne sont pas les seuls organismes sensibles. En fait, ce type de changement a été associé à des extinctions massives dans les époques géologiques passées. Comme les réseaux trophiques sont très complexes et que tout est imbriqué, si les populations de certains animaux diminuent, celles de leurs prédateurs diminuent également … et finalement les conséquences atteignent l’homme. Il ne s’agit pas seulement de salubrité des aliments; il y a le tourisme, la pêche et la protection contre les catastrophes naturelles, car les récifs forment une barrière physique qui les protège.

Eutro- quoi?

Mais le problème ne s’arrête même pas là, car en plus d’acidifier l’océan, nous le polluons par l’excès de phosphore et d’azote provenant des détergents, des pesticides, des eaux usées et de la pollution atmosphérique (l’azote est un gaz à effet de serre qui est également absorbé par l’océan). Ces éléments sont des nutriments pour certains types d’algues (et de cyanobactéries) et quand il y en a un excès, ils poussent davantage.

Vous avez sûrement vu une fontaine avec de l’eau verte stagnante, qui sent horrible: ce sont des fleurs d’algues. Ce phénomène est appelé «eutrophisation» du virelangue et c’est un problème sérieux, car alors qu’elles consomment du phosphore et de l’azote, les algues appauvrissent l’oxygène de l’écosystème aquatique. Cela entraîne non seulement des décès massifs dans les populations de poissons, mais les algues elles-mêmes produisent des toxines et il peut y avoir croissance de bactéries nocives pour la santé. Les espèces aquatiques et les humains (lorsqu’ils sont en contact avec de l’eau ou des mollusques contaminés) sont exposés à cette toxicité.

Le Mexique dans l’œil de l’ouragan

70% des pêcheries mexicaines dépendent des lagunes côtières, des mangroves, des récifs et des herbiers marins. Les activités productives de notre zone côtière représentent 8,4% du PIB nationalAinsi, en plus des services environnementaux et de l’importance en matière d’écologie et de biodiversité, ils ont une pertinence économique.

En revanche, les pluies, vents et marées provoqués par les cyclones représentent une perte annuelle de 13 milliards de pesos pour notre pays. 30% des cyclones qui ont atteint le Mexique au cours des 20 dernières années ont atteint la catégorie des ouragans. La zone côtière nationale couvre 21% de la surface continentale et abrite 44% de la population (52 millions d’habitants). Cela nous place parmi les 4 pays les plus exposés au monde aux cyclones tropicaux. Cependant, les récifs réduisent leurs impacts: une raison de plus pour les préserver.

Petites actions, grandes répercussions

Nous ne mesurons généralement pas jusqu’où peuvent aller les conséquences d’une action. Qui relierait l’utilisation (ab) de la voiture à l’intensité des ouragans ou au type de savon à vaisselle avec des algues toxiques? Mais cela ne coûte rien de vérifier que le savon que vous achetez ne contient pas de phosphore et d’azote, de ne pas gaspiller d’eau ou d’être plus conscient pour réduire votre empreinte carbone. Cela semble loin de nous, mais perdre ce magnifique récif aux couleurs vives nous affecte de manière inimaginable.

*****

Mariana Castro Azpíroz a étudié la biologie moléculaire à l’UAM Cuajimalpa. Il a mené des recherches en collaboration avec le Centre de recherche biologique et aquacole de Cuemanco (CIBAC, UAM-X); De plus, il s’est consacré au soin et à la conservation des espèces aquacoles endémiques. Depuis 2019, elle se consacre à la diffusion scientifique et fait actuellement de l’éducation environnementale via les réseaux sociaux.