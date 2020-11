Faire une campagne de marketing par e-mail il est essentiel d’améliorer les revenus de notre entreprise. Bien que beaucoup de gens le voient comme une industrie en voie de disparition. Des études récentes estiment que plus de 360 ​​millions d’e-mails seront envoyés d’ici 2024.

Cette méthode est utilisée par une grande variété d’entreprises pour commercialiser tous leurs produits et services. Nous devons garder à l’esprit que, selon ce que nous proposons, une campagne de marketing par e-mail peut être plus efficace que tout autre type de campagne.

Les avantages d’une campagne marketing

Ongle campagne de marketing par e-mail vous pouvez vendre jusqu’à 40 fois plus que n’importe quelle campagne réalisée via les réseaux sociaux. Même les offres par e-mail incitent les clients à dépenser plus d’argent.

Les professionnels affirment que le taux de participation des clients par e-mail est supérieur à celui des réseaux sociaux. C’est l’un des principaux canaux de distribution gratuits et biologiques.

Sur les millions d’e-mails envoyés via des campagnes marketing, seuls 20% d’entre eux sont ouverts par les destinataires. Cependant, il existe des techniques pour rendre votre e-mail plus attrayant pour vos prospects et améliorer les taux de clics.

Comment lancer une campagne de marketing par e-mail

Des choses simples comme l’ajout de sujets plus personnels, courts, intéressants et accrocheurs peuvent amener les consommateurs à cliquer davantage sur les e-mails que nous leur envoyons.

À leur tour, 15% des e-mails marketing sont considérés comme du spam pour différentes raisons. Beaucoup se retrouvent abonnés à différentes newsletters, tandis que d’autres utilisent des e-mails non autorisés de clients qui ont acheté un produit en ligne.

La meilleure façon d’amener les gens à ouvrir vos e-mails et à améliorer leur crédibilité est simplement de demander aux utilisateurs de choisir de les recevoir. Pour cela, nous devons expliquer les avantages de ces e-mails et établir un calendrier récurrent pour eux.

Quant aux plateformes pour créer une campagne d’email marketing. Nous en avons une grande variété: Constant Contact, Aweber, Mailchimp, Sendinblue, Adrip, ConvertKit. Pour n’en citer que quelques-uns.

Idéalement, vous devriez rechercher lesquels d’entre eux pourraient être utiles pour la campagne que vous essayez de lancer et planifier toutes les étapes avant de démarrer la campagne.

