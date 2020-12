Tout le monde connaît Google Drive, le formidable outil de stockage dans le cloud de G. Chaque fois que vous envoyez un e-mail, vous disposez de 15 Go de stockage pour tout ce que vous voulez. Le plus courant est d’enregistrer toutes sortes de fichiers à l’intérieur, avec n’importe quel type d’extension, mais l’un des plus problématiques sont les PDF. Et ce n’est pas parce qu’ils ne peuvent pas être sauvegardés, ce que vous pouvez, mais parce que les ouvrir dans Documents était terrible. Au moins dans peu lorsque les documents améliorent l’importation de PDF.

Améliorations de l’importation PDF

Google Documents est l’une des meilleures options si vous souhaitez économiser de l’argent en payant la licence Office 365. Il s’agit d’un traitement de texte en ligne, vous n’avez donc besoin que d’Internet pour l’utiliser et, si cela ne suffisait pas, vous disposez d’une application pour votre téléphone intelligent. Cependant, l’important est la compatibilité avec différents types de fichiers que vous pouvez stocker dans Drive, qui est large.

Cependant, tout ne fonctionne pas toujours comme prévu et lors de l’ouverture de fichiers PDF, d’autres problèmes peuvent survenir. C’est ce sur quoi Google a travaillé pour apporter le nouveau support de l’extension Adobe la plus universelle. Dans le blog de l’entreprise, nous lisons qu’il a été amélioré conversion du format PDF avec Documents. Ceci est d’une grande aide car les éléments tels que les photographies restent là où ils étaient à l’origine.

Il en va de même pour les tableaux et les colonnes, qui conservent finalement leur position et leurs propriétés, ainsi que les différents styles de texte. Allez, s’il y a une partie soulignée ou en gras, par exemple, elle restera avec les propriétés que son auteur a données à l’époque.

Des documents vers d’autres applications

Google a fait un très grand pas avec len PDF en conversion de document, mais nous ne pouvons ignorer un fait très important. Il s’avère que le grand G a d’autres applications bureautiques telles que des feuilles de calcul et des présentations. Et ce sont deux applications largement utilisées qui pourraient être parfaitement compatibles, puisqu’elles remplacent Excel et PowerPoint. Il faudra attendre que la société américaine intensifie la compatibilité du format universel pour ces applications.