D’une longueur de près d’un mètre et demi – 141 cm pour être exact – et d’une surface totale de 2 423 centimètres carrés, Mercedes Benz a présenté son écran Hyperscreen; le superbe écran qui forme le tableau de bord de votre prochaine voiture électrique EQS.

L’Hyperscreen fonctionne avec la nouvelle version du MBUX, l’expérience utilisateur Mercedes Benz que la marque allemande développe depuis plusieurs années, mais cette fois, Il s’étendra sur tout l’avant du véhicule, des commandes du conducteur à la console du passager, intégrant un système intuitif capable d’offrir des suggestions personnalisées à chaque utilisateur concernant le divertissement, le confort ou les fonctions du véhicule.

Le nouveau panneau de la Mercedes EQS estIl est composé de trois écrans OLED, protégés par un verre Gorilla Glass résistant de dernière génération et il a un processeur à huit cœurs, 24 Go de RAM et une bande passante mémoire de 46,6 Go / s.

Vision AVTR: Mercedes Benz et James Cameron unissent leurs forces pour créer la voiture du futur

La première partie de l’Hyperscreen est située du côté conducteur, où elle affiche l’ensemble du tableau de bord avec vitesse de déplacement, régénération de puissance, etc. Au milieu est le plus grand de cet impressionnant panneau de 56 pouces, et là, la carte de navigation sera visible ainsi que les commandes pour l’audio et certaines autres fonctions telles que la climatisation et d’autres. Enfin, nous arrivons à la partie qui se déroule devant le copilote, qui comporte plus d’éléments de divertissement, et qui proposera également des profils personnalisés pour les différents copilotes pouvant monter dans le véhicule. Quelque chose qui est frappant est que dEn accord avec Mercedes Benz, le MBUX Hyperscreen pourra reproduire du contenu audiovisuel, y compris des films en streaming ou des séries télévisées dans les pays qui le permettent.

L’Hyperscreen est le premier aperçu que nous avons de l’EQS, la première berline Mercedes Benz 100% électrique et devrait être disponible dans le courant de 2022.

Voir sur YouTube