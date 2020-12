L’Observatoire Solaire et Héliosphérique, mieux connu sous le nom de SOHO, a complété 25 ans d’observations le 2 décembre. Ce satellite est une collaboration envoyée en 1995 dans l’espace par l’Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA. Par conséquent, pour célébrer cet anniversaire, l’ESA a publié une vidéo dans laquelle sont compilées des images des cycles solaires qui se sont produits à cette époque.

SOHO est un satellite qui peut être considéré comme le frère aîné d’autres missions plus actuelles, telles que les sondes Parker solaire (NASA) ou Solar Orbiter (ESA-NASA). Car leurs objectifs scientifiques sont très similaires. En d’autres termes, SOHO a cherché à mieux comprendre la structure dynamique et la structure du Soleil intérieur. étudiez pourquoi l’atmosphère extérieure de notre étoile, connue sous le nom de couronne, est plus chaude que sa surface et observez où et comment les particules du vent solaire accélèrent.

Dans la vidéo les cycles solaires des 25 dernières années sont collectés observé par SOHO. Mais, en plus, la mission a eu une grande pertinence en termes de météorologie spatiale, mais qu’est-ce que c’est?

Météo spatiale

L’un des points clés de SOHO a été l’étude de la météorologie spatiale, qui est «les perturbations du vent solaire». Il vent solaire c’est “le flux constant de particules chargées électriquement que la couronne solaire éjecte”, explique l’ESA. Lors des éjections de masse solaire, «des milliards de tonnes de ces particules peuvent être libérées dans l’espace à des vitesses de millions de kilomètres par heure».

Bien que ce ne soit pas normal, mais si l’une de ces éjections atteint la Terre, elle peut provoquer de fortes tempêtes géomagnétiques. Et c’est un problème sérieux car nos satellites seraient endommagés, nous pourrions manquer de télécommunications, les astronautes prendraient des risques et les réseaux électriques subiraient des pics de courant dangereux. Tout cela, qui ressemble à un film (en fait, les films ont été réalisés avec cette prémisse), est ce que nous appelons communément tempêtes solaires

«La raison pour laquelle SOHO continue de voler est d’enquêter sur la météo spatiale et comprend comment le soleil affecte la terre”Déclare Bernhard Fleck, scientifique du projet SOHO de l’ESA et responsable de mission.

Les chercheurs voient les tempêtes solaires un à trois jours à l’avance

Grâce à SOHO, les chercheurs ont pu anticiper les tempêtes solaires potentiellement dangereuses grâce au coronographe spectrométrique à grand angle (LASCO). Cet instrument étudie la structure et le comportement de la couronne créant une éclipse solaire artificielle. Cela aide les opérateurs spatiaux et les météorologues à voir les tempêtes solaires depuis la Terre un à trois jours à l’avance.

Au-delà de la vidéo, 25 ans de travail

SOHO est actuellement à 1,5 million de kilomètres du soleil, en le regardant. Plus proche de notre étoile – avec des vues ininterrompues – que de la Terre d’où elle est partie. Cependant, tout dans cette mission n’allait pas regarder de près notre étoile. De plus, le satellite a découvert “plus de quatre mille comètes au cours de l’étape de son voyage vers le Soleil”, comme le rapporte l’ESA dans le communiqué de presse.

La mission SOHO a vu plus de 4000 comètes en se dirigeant vers le Soleil

Par ailleurs, le satellite de 25 ans a publié près de six mille enquêtes dans des revues spécialisées grâce aux données SOHO: «Nombre d’entre elles représentent une avancée significative dans notre compréhension des objectifs initiaux», précise l’agence européenne.

SOHO a fait beaucoup pour nous, mais sa mission est susceptible de se terminer en 2025. Bien qu’avant, ils devront être lancés plusieurs missions qui seront leurs successeurs. L’un d’eux est SWFO-L1 (Space Weather Follow-On L1, ou Continuation of Space Weather at Lagrange 1) d’origine américaine; le satellite GOES-U (Geostationary Operational Environmental Satellite-U, ou Geostationary Operational Environmental Satellite-U) de la même institution américaine. Tous deux arriveront avec leurs propres coronographes et instruments de surveillance de la météorologie spatiale et remplaceront (de manière améliorée) SOHO.

La vidéo des cycles solaires des 25 dernières années est un moyen ESA de commémorer l’anniversaire de la mission. Cependant, comme nous l’avons vu, SOHO a aidé les scientifiques de différentes manières. Après plus de deux décennies de travail, la mission conjointe ESA et NASA prendra fin dans cinq ans, si tout se passe comme prévu. Mais nous n’arrêterons pas d’étudier le Soleil, ses cycles, le vent solaire … Bref, notre étoile continuera d’être un point du système solaire que nous continuerons à regarder jusqu’à ce que nous en dévoilions les secrets.