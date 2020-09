Les applications préchargées dans les nouveaux smartphones (dans l’écosystème Android) sont un problème depuis longtemps. De nombreuses marques de téléphones et applications auraient abusé de la configuration en collectant subrepticement des données et en violant la vie privée des utilisateurs.

Maintenant que le gouvernement indien semble être d’humeur à aborder les problèmes de confidentialité pour diverses raisons, il travaillerait sur un document de politique visant à empêcher les smartphones et les entreprises d’applications de collecter des informations qui vont au-delà de leur fonctionnement.

Selon un rapport paru dans l’Economic Times, «le gouvernement cherche à interdire aux applications mobiles de collecter des informations sur les utilisateurs au-delà de leur domaine de fonctionnement, cette décision s’inscrivant dans le contexte de préoccupations concernant le traitement des données et la confidentialité des utilisateurs, y compris entre les mains. des géants américains de l’internet Facebook et WhatsApp et de nombreuses applications internationales et chinoises de premier plan. «

Le rapport indique que le gouvernement travaille également sur des domaines pour arrêter les applications push qui sont annoncées par les fabricants de combinés.

Dans tous les cas, la collecte illégale de données fait partie du projet de loi sur la protection des données actuellement déposé au Parlement indien.

Applications préchargées sous examen

Le gouvernement, dit-on, a des doutes sur les applications pré-gravées sur les smartphones par les marques (de téléphone). Comme il est évident, ces applications sont installées sur les téléphones mobiles sans le consentement des utilisateurs.

Beaucoup de ces applications préchargées ont accès à des autorisations très intrusives prêtes à l’emploi, collectent et envoient des données sur les utilisateurs aux annonceurs, et présentent des failles de sécurité qui restent souvent sans correction.

Ce problème est devenu particulièrement inquiétant sur les smartphones moins chers qui utilisent la plate-forme Android Open Source (AOSP) par opposition à la version Google «stock» sous licence d’Android utilisée par les grandes marques.

Il est également allégué que les entreprises créant leur propre micrologiciel basé sur Android pour les smartphones avaient tendance à permettre à des tiers d’accéder aux données des utilisateurs dans leurs logiciels et, en outre, à cacher cette activité à l’utilisateur.

De nombreuses applications préinstallées, parfois également appelées bloatware, ne peuvent pas être supprimées et utilisent des bibliothèques tierces qui collectent secrètement des données utilisateur à partir d’applications d’apparence bénigne et de nom innocent.

C’est ce sur quoi le gouvernement indien veut se plaindre.

Source: Economic Times