Après avoir donné à une application l’autorisation de accéder à la caméra ou au microphone, il n’y a aucun moyen réel de savoir quand vous utilisez cette autorisation. Privacy Indicator emprunte à iOS 14 l’idée de l’afficher discrètement, avec un cercle de couleur superposé à l’écran.

Ce n’est pas la première application à le faire – nous vous avons parlé il y a quelques mois d’Access Dots – bien que Privacy Indicator ajoute quelques fonctions de personnalisation supplémentaires et vous permette de consulter l’enregistrement des applications qui ont utilisé chaque autorisation D’une manière simple.

Une invite lors de l’utilisation de la caméra ou du microphone

Les bonnes idées transcendent les systèmes d’exploitation et les applications, et la vérité est que invites visuelles lorsqu’une application utilise des autorisations critiques telles qu’une caméra ou un microphone ils sont. Sur Android, les efforts de Google ont davantage consisté à limiter ce que les applications peuvent faire en arrière-plan, ce qui est bien, mais il y a toujours la question de savoir si tout fonctionne comme il se doit.

L’indicateur de confidentialité apporte ces notifications visuelles à Android sous forme de LED de notification. L’application ne nécessite pas d’autorisations pour la caméra ou le microphone, mais plutôt utiliser les autorisations d’accessibilité Android à découvrir dès une autre application. La politique de confidentialité contient un texte générique, bien que l’application spécifie qu’elle n’utilise pas les autorisations d’accessibilité pour collecter tout type d’informations personnelles.

Après avoir activé la permission, l’emplacement, la couleur et même l’animation de ces petits cercles peuvent être configurés avec un peu plus de précision que dans d’autres applications similaires. Par défaut, vous verrez un cercle orange lorsqu’une application utilise le microphone, un cercle vert lorsque l’appareil photo est utilisé et un rouge lorsque les deux sont utilisés (lors de l’enregistrement vidéo, par exemple), bien que vous puissiez choisir n’importe quelle autre couleur à votre convenance.

Les trois types d’alertes disponibles

Les invites visuelles fonctionnent comme prévu, s’affichent avec précision dès qu’une application utilise la caméra ou le microphone, et disparaissent d’elles-mêmes quelques secondes plus tard. Un ajout très intéressant à l’indicateur de confidentialité est qu’il comprend un journal de toutes les applications trouvées à l’aide de ces autorisations.

Ce journal est disponible dans l’historique d’utilisation et affiche le nom de l’application, la date et l’heure d’utilisation du permis et pendant combien de temps, étant un bon outil pour capturer des applications en flagrant délit qui pourraient vous espionner lorsque vous n’êtes pas attentif à votre mobile.

Indicateur de confidentialité – Indicateur d’accès au style iOS 14

