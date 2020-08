Cela fait probablement un moment que la plupart d’entre vous n’ont même pas pensé au Pixel 2 et au Pixel 2 XL, mais LineageOS vient de pousser la version officielle de 16.0, basée sur Android 9 Pie, pour le duo. De plus, LineageOS 17.1 basé sur Android 10 est en route pour les alignements de Pixel 2, 3a et 4.

L’arrivée de LineageOS maintenant pour les Pixel 2 et 2 XL est assez opportune étant donné que les mises à jour officielles de Google devraient se terminer en octobre de cette année, donc ceux d’entre vous qui utilisent encore les téléphones Pixel de deuxième génération devraient être en mesure de suivre le rythme. dernières fonctionnalités Android.

Seul l’ancien 16.0 basé sur Pie est actuellement disponible en version stable pour Pixel 2s, mais un adepte du sous-répertoire r / LineageOS aux yeux d’aigle a remarqué que la prise en charge officielle de LineageOS 17.1 est également disponible pour les Pixel 2 et 2 XL, 3a et 3a XL. comme les 4 et 4 XL. Le Pixel et le Pixel XL d’origine bénéficiaient déjà d’une prise en charge officielle de Lineage, et les Pixel 3 et 3 XL l’ont également récemment obtenu, de sorte que le tout nouveau Pixel 4a et le Pixel 5 actuellement inédit sont les seuls téléphones Pixel que le support officiel de Lineage n’a pas encore été confirmé pour.

De plus, deux téléphones de la série Moto G7, le G7 Play (canal) et le G7 Power (océan) viennent de recevoir LineageOS 17.1. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour lorsque la 17.1 arrivera pour ces pixels.