Après un beau remake en Commutateur NintendoIl semble que nous ayons une autre chance de visitez l’île Koholint de Zelda: Link’s Awakening. Un utilisateur a décidé de recréer l’ensemble du décor de ce classique de Game Boy dans Minecraft, bloc par bloc. Une récréation faite avec beaucoup de détails pour que vous puissiez ressentir à la première personne la même expérience que Link dans cette aventure onirique liée au Wind Fish.

Voici The Legend of Zelda: Link’s Awakening Minecraft Edition

Cornichons, c’est le nom de l’utilisateur qui a partagé sa progéniture dans PlaneMinecraft, en fait, il est entièrement téléchargeable et jouable. Une carte couronnée par le gigantesque œuf du poisson du vent, avec des personnages tirés du jeu original et des détails même dans le village de Mabe et ses environs. Il a cherché à recréer avec précision chaque pouce de l’île, même en concevant certains des donjons que nous avons pu revivre il y a 2 ans sur l’hybride Nintendo. Vous pouvez voir le résultat dans les images suivantes.

Le potentiel de Minecraft est pratiquement infini, comme nous le prouvons depuis si longtemps et depuis si longtemps. Cet utilisateur sera-t-il également encouragé à recréer l’une des cartes tant attendues de Zelda: Breath of the Wild 2? Tout d’abord, nous attendrons que Nintendo apporte un peu plus de lumière à ce sujet, bien que prévoit de le faire dans les prochains mois. Plus tard, nous verrons de quoi ce fan de Zelda est capable.

