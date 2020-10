La devise de l’Insta360 ONE X2 est d’être une «équipe de tournage» de poche, marquant ainsi une intention claire de ne pas vouloir se concentrer uniquement sur des vidéos immersives à 360 °, mais pour profiter de toute cette technologie pour faciliter le travail pour lequel auparavant on pouvait nécessiter plus d’une caméra simultanément ou même un drone.

C’est désormais beaucoup plus simple grâce à l’inclusion d’un écran tactile couleur situé au centre de la caméra, ce qui nous permet d’accéder plus facilement aux différentes options et, surtout, de prévisualiser ce que nous enregistrons.

Peut-être que l’une des critiques de la marque dans les tranches précédentes était de vouloir trop couvrir: avec plus de fonctionnalités et de modes de tournage que nous ne pouvons facilement nous en souvenir, il était courant de gaspiller la polyvalence de ces équipes et de finir par n’utiliser qu’une paire parmi de nombreuses possibilités.

Dans cet opus, et sans avoir réduit le nombre de possibilités créatives – au contraire, elles continuent d’être ajoutées -, Insta360 ONE X2 les accueille et les commande en afin qu’il soit plus facile d’y accéder et de les garder à l’esprit lors de la création de différents plans et vidéos.

Pour cela, ils regroupent les modes de prise de vue en quatre groupes: 360, Steady Cam, InstaPano et Multiview. Le mode 360, comme son nom l’indique, capture des vidéos à 360 degrés avec une qualité allant jusqu’à 5,7K. L’appareil photo capture l’action dans toutes les directions, il n’est donc pas nécessaire de pointer sur un sujet ou un objet pendant l’enregistrement. Nous pouvons le choisir plus tard lors de l’édition avec les applications officielles, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur.

Parler des modes de l’Insta360 ONE X2

Le mode Steady Cam est celui qui m’intéresse le plus en tant que vlogger, car il met toute la puissance et la polyvalence de l’équipement au service des prises de vue traditionnelles, mais offrant une stabilité inégalée dans les autres caméras de la gamme. En outre, l’angle de vision peut être étendu à ultra largeMerci encore aux objectifs 360. Le choix du mode Steady Cam est très simple à partir de l’écran tactile couleur de la caméra, et nous pouvons à la fois nous concentrer sur nous-mêmes et sur ce qui nous attend d’un simple toucher.

Le mode Steady Cam permet une stabilisation basique ou professionnelle. Le premier ne nécessite pas d’étape supplémentaire via le logiciel de montage, tandis que pour le second nous devrons rendre visite au Studio pour activer la stabilisation FlowState, qui est toujours la plus avancée que j’ai vue jusqu’à présent.

Il est également important de noter que les clips enregistrés dans ce mode, contrairement à la 360, sont enregistrés en mémoire directement sous forme de fichiers .mp4, nous épargnant là aussi une étape de conversion.

InstaPano n’est pas un mode vidéo en soi mais pour les photos panoramiques, ce qui, profitant de la structure de l’appareil photo, nous permet de vous permet de capturer ces types de photos avec une seule touche: rien pour déplacer l’appareil photo ou le téléphone, ou avoir à prendre de nombreuses photos et à les combiner dans une seule application. Ce n’est pas seulement plus pratique: cela nous permet d’éviter les panoramas flous ou mal focalisés.

Et enfin, le mode MultiView peut être une option extrêmement utile pour les créateurs de contenu qui souhaitent montrer un endroit ou une situation tout en le commentant. En activant simplement ce mode, la caméra enregistrera sous deux angles en même temps avec différents champs de vision, puis, grâce aux applications Insta360, elle pourra inclure les deux à l’écran: un en entier et un autre plus petit en son sein.

Et avec ça, que faisons-nous?

Autour de ces quatre modes de prise de vue, tout un univers d’accessoires et de montage nous permet de tirer le meilleur parti de l’équipement et de transformer ces vidéos brutes en séquences créatives prêtes à être partagées.

Stabilisation FlowState

La stabilisation FlowState maintient nos prises de vue fluides et stabilisées mieux que n’importe quel cardan ou appareil photo de cette gamme. Il faut garder à l’esprit que cette option n’est pas incorporée dans les fichiers qui viennent d’être pris par la caméra, mais doit être appliquée plus tard via l’application mobile ou de bureau. Algorithmes La stabilisation et le nivellement de l’horizon ONE X2 permettent des prises de vue ultra-stabilisées avec juste une caméra de poche, pas de cardan nécessaire.

Le bâton de selfie invisible

Le désormais célèbre accessoire «selfie stick» ne pouvait pas manquer pour le ONE X2. En l’étirant à sa longueur maximale pour élever l’appareil photo le plus haut possible, nous pouvons simuler des angles aériens sans photographe ni drone. Le bâton disparaît “comme par magie” dans le montage, nous gardant au centre de l’histoire.

Laboratoire de tir

Shot Lab est une fonctionnalité de l’application Insta360 qui héberge une collection continuellement mise à jour de modèles à une touche qui utilisent des techniques d’édition automatiques à 360 ° pour obtenir le résultat final sans intervention humaine. Ou du moins c’est l’intention.

En pratique, cela ne fonctionne pas toujours très bien, car aucun algorithme ne peut déterminer à 100% ce qui est humainement intéressant à chaque instant (au moins au moment de la rédaction de ces mots), ou quelle était notre intention lors de l’enregistrement dans un certain espace. Par conséquent, nous n’avons guère l’expérience réelle d’une vidéo cadrée exactement comme nous le voulions par magie. Pourtant, essayer peut nous faire gagner du temps de montage initial que nous pouvons ensuite ajuster manuellement.

Cependant, pour de courtes vidéos ou dans un but particulièrement créatif, Shot Lab dispose de fonctionnalités très utiles, telles que les modèles Dolly Zoom et Stop Motion, ou encore le Clone Trail et Shadow Clone qui peuvent nous cloner à l’écran en quelques secondes. Ghost Town prend 360 timelapse et en supprime les gens, générant une photo sans obstruction.

Suivi de sujets ou d’objets avec Deep Track

Pour toujours garder une cible au centre de l’action, nous pouvons la sélectionner avec une commande tactile ou vocale pendant l’enregistrement. La caméra conservera ces informations et, par conséquent, lorsque nous accéderons à l’application mobile ou au Studio, l’algorithme Deep Track mis à jour détectera les humains, les animaux ou d’autres objets en mouvement, en gardant toujours notre objectif au centre du cadre.

Cadre automatique pour choisir le meilleur? angle

L’un des avantages de la prise de vue à 360 degrés est qu’elle ne pointe pas méthodiquement le sujet (les autres ou nous-mêmes) lors de l’enregistrement: tous les angles possible depuis la caméra sont disponibles lors de l’édition. Mais bien sûr, c’est peut-être trop.

Le cadre automatique peigne chaque pouce du matériau 360 et recadre automatiquement la photo pour trouver les reflets. Comme avec Shot Lab, il s’agit d’une première approche qui dans la plupart des cas nécessitera notre intervention humaine pour se perfectionner. Mais ça vaut toujours la peine d’essayer.

TimeShift pour 360 et Steady Cam

Avec un mode de prise de vue ou un autre, la fonction hyperlapse TimeShift nous permet de prendre des photos «caméra rapide» en mouvement et de pouvoir régler la vitesse de lecture tout en recadrant la photo dans n’importe quelle direction Ou laissez l’intelligence artificielle le faire pour vous.

Nous pouvons également ajouter une image figée pour ralentir la vidéo et recadrer l’angle, ce qui lui donne un effet impossible à faire avec des caméras normales.

Améliorations matérielles

THE ONE X2 apporte une batterie 1630 mAh plus performante pour enregistrer pendant 80 minutes (jusqu’à 55% de plus que la version précédente), tout en un nouvel écran tactile haute définition ultra-lumineux fournit un aperçu de ce que nous enregistrons.

ONE X2 a également une étanchéité IPX8, pouvant le submerger jusqu’à 10 mètres sans avoir besoin d’accessoires supplémentaires, bien qu’avec certaines limitations qui sont résolues en ajoutant l’étui de plongée (non inclus).

Afin d’enregistrer un son clair, quelle que soit la façon dont nous tenons la caméra, elle dispose de quatre microphones. Vous pouvez enregistrer de l’audio stéréo avec un nouvel algorithme intelligent de réduction du vent ou enregistrez ambisonic (qui sera disponible après le lancement) pour une expérience immersive.

Prix ​​et disponibilité

L’Insta360 ONE X2 est en vente aujourd’hui, au prix de 489,99 €.

L’article Insta360 ONE X2 vient simplifier l’enregistrement vidéo 360º a été publié dans Explica.co.