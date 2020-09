La technologie est le principal déclencheur des marques aujourd’hui, pour être en mesure d’exécuter des stratégies qui parviennent à être innovantes sur le marché.

Innover est devenu une ligne directrice fondamentale pour avancer dans des segments comme la banque.

Un élément transcendantal de la banque est sa capacité à gérer au maximum ses ressources à l’aide des médias numériques.

La banque numérique joue aujourd’hui un rôle clé dans la réalisation de toutes les activités commerciales et économiques auxquelles nous pensons.

Cela est dû en grande partie à la capacité du marché à innover grâce à ces ressources.

Avec cela, un besoin clair s’est établi dans le secteur bancaire, de pouvoir générer des ressources efficaces basées sur cette innovation.

Cela dit, ce que nous ne pouvons pas perdre de vue, c’est comment les marques sont devenues de plus en plus consolidées, sur la base de l’adoption correcte de l’innovation qu’elles font.

C’est le cas de la banque, qui a trouvé dans l’intelligence numérique et artificielle deux éléments essentiels pour pouvoir comprendre, comment se fait-il qu’à travers eux il a été possible de développer un segment d’une grande aide sur le marché, de pouvoir gérer les résultats et des activités de plus en plus basées sur des tâches qui correspondent à l’innovation.

De cet effet que le numérique a sur la manière de mener des activités, nous nous trouvons devant un Ascenario de plus en plus pertinent, basé sur la façon dont le numérique est utilisé au maximum.

Maintenant lis:

Grâce à cette perspective, l’intelligence artificielle est un élément clé pour pouvoir parler de la transformation de la banque.

L’IA dans le secteur bancaire

Le traitement d’énormes quantités de données à grande vitesse n’est viable que grâce à l’utilisation d’une technologie de pointe et d’un capital humain hautement spécialisé », reconnaît-il. Francisco Padilla, co-fondateur et directeur technique de Konfío et sa déclaration est un précédent important pour reconnaître la valeur de l’intelligence artificielle dans la banque numérique.

Face à ce scénario, une putain de chose que nous ne pouvons pas nier est l’opportunité qui existe de pouvoir effectuer de meilleures pratiques d’exécution où la banque joue un rôle clé.

Cela dit, il existe un certain nombre de données qui nous avertissent de la valeur de l’intelligence artificielle.

Le premier d’entre eux est l’investissement que les entreprises d’intelligence artificielle ont réalisé au Mexique, sur la base d’une estimation pour ce 2020 de CrunchBase et Statista.

Dans cette projection, nous constatons que Nowpots a obtenu un investissement de 5,5 millions de dollars, tandis que Sensai – Empower Sucess a obtenu un investissement de 1,4 million de dollars.

Ces firmes sont suivies par Docademic, avec un investissement de 1,1 million de dollars et The Guru Company, avec un investissement de 1 million de dollars.

Les chiffres sont un indicateur important du potentiel qui a été créé au Mexique pour faire de l’IA une industrie avec une forte projection de croissance.

Salesforce Research a étudié le rôle de l’intelligence artificielle, mais du consommateur, par conséquent, il a constaté que la majorité des Mexicains interrogés il y a deux ans reconnaissaient que de bonnes choses peuvent être attendues de l’intelligence artificielle, tandis que 76% Une centaine ont déclaré reconnaître que l’intelligence artificielle représente une bonne opportunité pour la société.

Dans cette estimation, 75% ont déclaré qu’ils étaient conscients que l’intelligence artificielle améliore l’expérience d’achat et 69% ont déclaré qu’ils étaient conscients que l’IA modifie constamment les attentes qu’ils ont d’une entreprise.