, Dans le monde du piratage, personne n’est en sécurité. Maintenant que les œuvres de Banksy, ils sont échangés dans des montants exorbitants, il semble que quelqu’un veuille en profiter. Et c’est ça, un expert en informatique a développé une intelligence artificielle appelée ‘Ganksy‘, il a appris à imiter parfaitement les traits de l’artiste de rue le plus célèbre du monde, créant répliques exactes.

À la surprise de tous, cette fois, l’IA ne porte pas le label «Made In China». Son créateur est anglais Matt Round, un expert dans le développement de Logiciel, dont l’aspiration est de convertir le web “Dans un lieu futuriste”. Cependant, plagier des œuvres d’art n’est pas exactement un bon début.

L’intelligence artificielle a été développée grâce à un logiciel d’apprentissage automatique connu sous le nom de “Red Generativa Adversaria “, GAN pour son acronyme en anglais. le algorithme a été formé pendant cinq jours, en utilisant un portfolio complet de centaines d’images du travail de Banksy, jusqu’à ce qu’il soit capable de reproduire une peinture qui ressemble aux originaux. Même s’il convient de préciser que toutes les images ne sont pas des répliques exactes, la réalisation de l’IA est d’imiter parfaitement les mêmes coups de l’artiste anonyme.

Round, garantit que la véritable intention de développer Ganksy est de créer un projet amusant et original. Eh bien, il est sûr que «les gens apprécient l’art pour son originalité». Cependant, cette activité purement récréatif, comme il le prétend, il aide également son économie, puisque chaque œuvre réalisée par Ganksy, est vendue sur son site internet pour £ 1 sterling, puis augmentez le prix du même montant à chaque achat.

Les pertes de Banksy

Vous savez ce qu’ils disent, s’il aime un canard, nage comme un canard et rit comme un canard, il doit être un canard. Cependant, selon le portail ‘The Art Newspaper’, par Probleme juridique, Rond, se nie rotundamente à avoue queVotre intention est de vendre des copies piratées de l’artiste de rue. Et il soutient que ressemblance entre Gansky et Banksy, ce n’est rien de plus qu’un simple coïncidence.

Bien qu’au début Banksy a préféré sauver anonymat, par divers mandats d’arrêt contre lui dans différents pays, mais avec le temps, cela devint littéralement sa signature. Mais, comme nous l’avons vu, il y a toujours ceux qui veulent être intelligents. Il a perdu une poignée d’œuvres qui ont Été volé et séparé des murs des bâtiments.

Il y a quelques jours à peine, la ruse du voleur de “Le cri de Munch », l’a amené à essayer de vendre l’œuvre dans une émission de télévision britannique. Alors que, en septembre 2020, l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne a transféré les droits du tableau “Le lanceur de fleurs », à une société de cartes de voeux, après avoir jugé que son anonymat signifie qu’il ne peut pas être identifié comme le propriétaire intellectuel de l’œuvre.

Jouer avec le feu

Et maintenant, Gansky s’est consacré à reproduire 256 oeuvres dans le style de Banksy, tous à vendre, cela ne vous rendra sûrement pas heureux. Bien sûr, nous pouvons vous assurer que Banksy sera toujours imité mais jamais égalé. De son côté et en cas de réclamation judiciaire, Round s’assure que les travaux de votre projet ils ne ressemblent pas aux graffitisou de protestation sociale. “Ils ne ressemblent même pas au ton”, et ce programmeur fait les impressions de son intelligence artificielle, ils sont dans les tons grisâtre pour tromper l’ennemi. Mais encore, nous ne pouvons pas nier que le style est exactement le même.

«J’ai découvert que les images du street art sont si variées et si dépendantes contexte, que bien que le GAN tIl a fini par apprendre certaines des formes et des textures, il n’avait pas un haut niveau de compréhension d’objets ou de sujets spécifiques. Non imitant le matériel de formation, mais est apprendre une quantité limitée et ensuite faire son truc ».

Mais, en une chose, il a raison. Round assure que les réseaux de neurones pourront modifier notre perception ». Les GAN, développés en 2014, ont été annoncés comme l’avenir de l’apprentissage automatique basé sur des algorithmes, en raison de leur capacité à imiter plus étroitement le traitement de la pensée humaine. Et à ce rythme, avec des humanoïdes capables de parkour ou des robots capables de détecter les personnes infectées par COVID-19, tout sera possible.