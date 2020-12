L’intelligence artificielle est l’un de ces domaines qui attire l’attention en raison de ses implications infinies dans tout domaine de connaissance ou la technologie actuelle. Grâce à lui, le logiciel peut apprendre en effectuant une tâche pour l’améliorer.

Et dans le domaine de coloriage, une tâche artisanale jusqu’à récemment, l’intelligence artificielle et le deep learning ont beaucoup à dire grâce à la possibilité de reconnaître les motifs et les nuances de gris pour les transformer en couleurs vives sans l’intervention d’un être humain.

J’ai déjà parlé du projet Coloriser, l’un des premiers à permettre de colorier des photos en noir et blanc de manière automatisée et avec des résultats prometteurs. Mais il y en a beaucoup plus.

Coloriseur d’image AI DeOldify et Hotpot

En mars de cette année, j’ai commenté un autre projet qui combine l’intelligence artificielle et la tâche de retouche photo consistant à colorier des photos. Son nom est DeOldify et utilise le deep learning, une branche de l’intelligence artificielle. Son but, colorer des photos avec des résultats spectaculaires sans intervention humaine.

L’une de ses particularités est que son code source est disponible gratuitement pour être téléchargé par quiconque le souhaite. bricoler avec cette technologie et / ou l’améliorer. Et cela implique que nous tombons sur des services en ligne qui utilisent leur code pour colorer les photos.

Deux images choisies au hasard colorées avec DeOldify

Un exemple récent est Coloriseur d’image AI, un outil en ligne qui rejoint de nombreux autres proposés par Pot chaud. Celui-ci en particulier, utilise le code de DeOldify et simplifie la tâche de l’utilisateur.

Autrement dit, vous pouvez télécharger vos propres photos et choisissez un facteur de colorisation entre 12 et 25. Le résultat, en secondes. Si vous ne l’aimez pas, essayez un autre facteur de colorisation jusqu’à ce que vous obteniez la photo couleur que vous recherchez. À la fois, Coloriseur d’image AI il propose également aux utilisateurs sa propre API à utiliser sur votre site Web.

Avec cet outil de coloration de photos, Pot chaud nous en propose d’autres axées sur d’autres tâches de retouche photographique qui nécessiteraient des heures de travail. L’un d’eux est Restauration d’image AI, Quoi supprime les lignes et les taches de photographies anciennes et usées pour leur donner l’impression qu’elles viennent d’être développées.

Mais il existe d’autres exemples comme ci-dessus. Dans Colorier Photos Vous pouvez télécharger une image à partir de son fichier ou d’un lien et lui ajouter de la couleur à l’aide de l’apprentissage en profondeur. Le processus est également automatique et ne nécessite pas du tout notre participation. Téléchargez, attendez et enregistrez. Bien sûr, au format PNG.

