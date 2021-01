Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que son statut de l’un des meilleurs joueurs de football de l’histoire soit indéniable, il est également vrai que la fortune n’a pas accompagné Lionel Messi ou Barcelone ces dernières années car il ne reste que peu ou rien de cette équipe dominante à la fois dans la ligue espagnole et en UEFA Champions League. De même, les performances de l’Argentin semblent décliner en raison de l’ambiance de son club et cela a eu un impact sur FIFA Ultimate Team.

Messi ne fait pas partie de l’équipe FIFA Ultimate Team de l’année

Après avoir reçu plus de 10 millions de votes de joueurs de 185 pays, Electronic Arts a dévoilé la FIFA Ultimate Team Team of the Year, composée des meilleurs joueurs de 2020. En ce sens, la nouvelle qui a attiré l’attention et qui donne Ce dont il faut parler, c’est que Lionel Messi, l’un des meilleurs joueurs du monde, ne fait pas partie du 11 de départ, étant la première fois depuis la création du composant en ligne et son rendez-vous traditionnel que l’Argentin ne figure pas sur la liste.

Comme vous le savez, l’éternelle controverse qui a eu lieu dans cette ère actuelle du football porte sur qui est meilleur, si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, eh bien, le Portugais, qui vit un meilleur moment à la Juventus en Serie A, oui place dans l’équipe FIFA Ultimate Team de l’année, revenant sur cette liste après avoir été exclue de l’édition de l’année dernière.

Ainsi, l’équipe de l’année FIFA Ultimate Team a été intégrée comme suit:

Les champions choisis. 🏆

Plus de 10 millions de votes dans 185 pays.

Nous vous présentons l’équipe de l’année. # TOTY # FIFA21 pic.twitter.com/kLiiKnsLNV – EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) 22 janvier 2021

Manuel Neuer – Gardien du FC Bayern Munich Trent Alexander-Arnold – Arrière droit du Liverpool FC Alphonso Davies – Arrière gauche du FC Bayern Munich Sergio Ramos – Défenseur central du Real Madrid Virgil van Dijk – Défenseur central du Liverpool FC Bruno Fernandes – Milieu de terrain de Manchester United Kevin De Bruyne – Milieu de terrain de Manchester City Joshua Kimmich – Milieu de terrain du FC Bayern Munich Cristiando Ronaldo – Attaquant de la Juventus Robert Lewandowski – Attaquant du FC Bayern Munich Kylian Mbappé – Attaquant du Paris Saint-Germain

FIFA 21 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source