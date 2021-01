Près d’un an s’est écoulé depuis que nous avons vu l’iPad Pro arriver dans son édition 2020 et nous sommes déjà très proches du modèle 2021. C’est du moins ce que l’on peut déduire en voyant les rendus qui ont été divulgués de ce qui pourrait être le prochain Version tablette Apple. Un iPad que tout pointe, reviendrait avec des tailles de 11 et 12,9 pouces.

Un modèle qui, selon les images divulguées, cela maintiendrait la base du modèle que nous connaissons tous en termes de conception, pour concentrer les améliorations sur les changements qui viendraient dans ses composants internes, adaptés aux améliorations qu’Apple introduit habituellement à chaque période.

Pas de changement à l’extérieur … apparemment

Une fuite possible grâce à David Kowalski, qui a été en charge du partage Images basées sur la CAO des prochains modèles d’iPad Pro (2021) qui arriverait sur le marché. Modèles qui répètent des diagonales de 11 et 12,9 pouces.

Dans le compte Twitter de Kowalski (Xleaks), et en collaboration avec Pigtou, c’est apprécié une conception presque tracée au modèle actuel. Ils affirment que le nouvel iPad «possible» mesurera 247,6 mm de haut, 178,5 mm de large et 5,9 mm d’épaisseur (7,7 mm avec module de caméra) sur le modèle 11 pouces. De cette manière, les propriétaires d’un modèle 2020 équipé du Magic Keyboard pourraient continuer à utiliser le clavier lancé par Apple il y a un an.

Voici le deuxième! #Apple #iPad Pro 11 “2021 (basé sur des dessins CAO divulgués) + vidéo 4k + dimensions – https://t.co/6hmqtUwjZn Merci à mes partenaires de @pigtou_ Suivez pour plus de contenu! # IOS14 #ipadpro pic.twitter.com/1avzpKWHxO – xleaks7 (David Kowalski) (@ xleaks7) 18 janvier 2021

D’après ces photos, la protubérance quadrangulaire qui sert à loger l’appareil photo est toujours présente, ce qui a toujours la même disposition de capteur. En ce sens, tout indique la présence d’un capteur principal, d’un objectif grand angle et d’un capteur LiDAR.

Poursuivant le design, les trois points apparaissent à l’arrière destinés à servir de connexion magnétique pour se connecter au Magic Keyboard ou à d’autres étuis iPad. Un modèle qui s’engage également pour continuez à utiliser le port USB Type-C en bas.

Toujours présent, d’après les photos, le quatre haut-parleurs situés aux extrémités de la tablette. En outre, ils rapportent que les deux générations de l’Apple Pencil devraient également fonctionner avec l’iPad Pro (2021).

Quant à l’intérieur, tout est inconnu. Il faudra voir quel est le processeur choisi, si l’entreprise opte pour la même version arrivée avec l’iPhone 12 ou mise sur la nouvelle puce M1 qui a fait ses débuts avec du silicone dans ses nouveaux ordinateurs portables.

Pour l’instant ce ne sont que des rumeurs, des chances, puisque la société n’a confirmé aucune information. Une possibilité serait une présentation entre mai et juin de cette année, coïncidant avec la WWDC 2021, même si cette échéance ne cadrerait pas avec le calendrier de 18 mois que plus ou moins Apple laisse habituellement passer entre les différentes générations de l’iPad.

Via | TéléphoneArena

Partager L’iPad Pro (2021) est filtré dans les rendus avec un design presque tracé au modèle actuel, selon David Kowalski