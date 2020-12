L'iPhone 12 doit être vendu avec un chargeur au Brésil

À moins que vous n’ayez passé les derniers mois sur Mars, ou du moins particulièrement éloigné du monde de la technologie, sachez déjà qu’Apple a décidé de ne pas inclure le chargeur avec le nouvel iPhone 12. Une décision, selon l’entreprise, prise pour des raisons environnementales, car il contribuera à réduire à la fois les émissions et la consommation de matières polluantes. Une décision à laquelle d’autres fabricants n’ont pas hésité à faire du sang, et que dans notre cas, la vérité, on n’en finit pas de croire.

Jusqu’à présent, il y avait une exception à cette nouvelle politique Apple, et est-ce qu’en France, par impératif légal, la société a été contrainte de vendre l’iPhone 12 avec chargeur. Mais il semble que bientôt ce ne sera pas le seul pays avec une norme similaire ou, pour être plus exact, imposant à Apple d’inclure le chargeur avec chaque iPhone 12, dans l’une de ses variantes, puisque le régulateur brésilien de la consommation, Après plusieurs demandes d’informations d’Apple, il a décidé d’imposer cette position.

La décision vient de Procon-SP, l’organisme de défense des droits des consommateurs de l’État de Sao Paulo, et qu’elle a rendu publique une communication adressée à Apple dans laquelle elle remet en question les arguments utilisés par la société de technologie et, en conséquence, établit que la société devra livrer un chargeur spécifique pour l’iPhone 12 à tous les acheteurs qui, d’une certaine manière l’exiger explicitement avec votre nouveau téléphone.

Comme on peut le lire dans la déclaration, Procon-SP a contacté Apple pour lui demander des explications sur la vente de l’iPhone 12 sans chargeur. En réponse, la société de technologie a répondu qu’il existe déjà de nombreux chargeurs dans le monde et que, par conséquent, les unités livrées avec les nouveaux téléphones ne sont pas utilisées par les utilisateurs et que la décision visait à aider à réduire les émissions. carbone et déchets électroniques.

L’agence considère cependant que lorsque le consommateur achète un nouvel appareil, vous vous attendez à ce que vous obteniez non seulement la même chose, mais également le chargeur nécessaire pour l’utiliser. Et c’est qu’après tout, le chargeur est un élément essentiel pour pouvoir utiliser l’iPhone 12. Un besoin qui augmente si une nouvelle génération d’appareil a associé des améliorations de sa capacité de charge, comme celle qu’il peut être effet plus rapide que les générations précédentes.

De plus, selon Procon-SP, Apple ne démontre pas dans sa réponse que l’utilisation d’anciens adaptateurs ne peut pas compromettre le processus de chargement et la sécurité de la procédure, ni que l’utilisation de chargeurs tiers ne sera pas utilisée comme un rejet d’une éventuelle réparation du produit pendant la garantie légale ou contractuelle. Et nous avons déjà évoqué à l’occasion les risques liés à l’utilisation de chargeurs de mauvaise qualité. Ne pas inclure le chargeur dans l’iPhone 12 peut avoir pour conséquence que de nombreux consommateurs choisissent d’acheter ce type de chargeurs.

De plus, l’organisme ne considère pas l’avantage environnemental justifié cela, soi-disant, génère la vente de l’iPhone 12 sans chargeur, et aucun plan parallèle n’a été établi pour la collecte et le recyclage des anciens smartphones et chargeurs, ce qui aurait un impact bénéfique sur l’environnement.