La production de masse de l’iPhone 12 débutera avant la fin du mois de septembre, selon un nouveau rapport.

Des sources du secteur affirment qu’Apple envisageait initialement un délai beaucoup plus long pour la production de l’iPhone 12, mais les fournisseurs ont pu surmonter les obstacles les plus difficiles liés aux coronavirus.

L’accessoire AirTags d’Apple serait également déjà en production.

Apple a annoncé mardi son premier événement numérique depuis la WWDC 2020, mais tous les signes indiquent que l’événement se concentre entièrement sur les nouveaux modèles Apple Watch et iPad plutôt que sur le très attendu iPhone 12. Après qu’Apple ait confirmé que son prochain iPhone serait retardé par «un quelques semaines », des rumeurs ont commencé à apparaître, affirmant qu’Apple n’annoncerait son dernier iPhone qu’en octobre. Depuis lors, les preuves d’un lancement en octobre ne cessent de s’accumuler.

Nikkei Asian Review est la dernière publication à ajouter de l’huile sur le feu, rapportant qu’Apple a enfin surmonté tous les problèmes et perturbations liés à la nouvelle pandémie de coronavirus et prévoit de commencer la production des modèles d’iPhone 12 5G à la mi-septembre. Cela concorde avec les rapports récents indiquant un lancement à la mi-octobre.

Des sources proches des projets d’Apple indiquent à Nikkei que la société prévoit de commencer à fabriquer des iPhone 12 à une échelle limitée dans les prochains jours, tandis que la production de masse augmentera plus tard dans le mois et début octobre. La production de masse de nouveaux modèles d’iPhone commence généralement en août avant un lancement fin septembre, mais ce calendrier serait une amélioration significative par rapport aux retards qu’Apple envisageait il y a quelques mois.

«Nous avons réussi à raccourcir considérablement le délai et nous ne nous arrêtons pas ici», a déclaré un responsable de la chaîne d’approvisionnement à la publication concernant la production des premiers téléphones 5G d’Apple. «L’assemblage final de certains modèles aura lieu encore début octobre, mais nous travaillons pour continuer à déplacer la production le plus tôt possible.»

Le fait que certains modèles entreront en production plus tard que d’autres donne du crédit aux rapports selon lesquels Apple décalera la sortie de ses quatre modèles d’iPhone 12. Plusieurs sources ont affirmé qu’Apple aurait deux versions d’iPhone 12 (probablement les modèles les plus abordables de 5,4 pouces et 6,1 pouces) prêtes au lancement, tandis que les modèles d’iPhone 12 Pro 6,1 pouces et 6,7 pouces sortiront à une date ultérieure, similaire à la façon dont Apple a géré les lancements de l’iPhone 8 et de l’iPhone X.

En outre, le rapport indique que l’accessoire AirTags supposé d’Apple est déjà entré en production. On pense que les AirTags sont un rival de Tile, permettant aux utilisateurs de suivre des appareils autres que les iPhones et iPads. La semaine dernière, Macotakara a annoncé que les AirTags seraient lancés aux côtés de l’iPhone 12 et seraient annoncés lors d’un prochain événement. S’ils sont déjà entrés en production, il y a une chance que nous puissions les voir lors de l’événement de septembre, mais avec un événement d’octobre en préparation également, Apple aura de nombreuses opportunités de présenter son nouvel accessoire.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.