Certaines rumeurs sur les prix de l’iPhone 12 affirment que l’iPhone 5G le moins cher correspondra à l’iPhone 11 à 699 $, mais de plus récents rapports indiquent que ce n’est pas réaliste.

Un initié chinois a déclaré que la nomenclature de l’iPhone 12 était de près de 50 dollars supérieure à celle de l’iPhone 11 en raison de diverses mises à niveau matérielles, notamment le modem 5G et l’écran OLED.

Une fuite récente a également indiqué que l’iPhone 12 de 5,4 pouces serait au prix de 749 $ et que les nouveaux iPhones ne seraient pas livrés gratuitement des accessoires dans la boîte.

La première vague de smartphones 5G l’année dernière nous a montré que nous devions payer un supplément pour tester la nouvelle génération de communication mobile. Un an plus tard, les vendeurs de smartphones ont commencé à fabriquer des combinés 5G plus abordables et la couverture 5G s’est améliorée. Mais les téléphones 5G sont toujours chers à fabriquer. Samsung l’a prouvé avec les séries Galaxy S20 et Note 20, qui manquent de versions abordables. On dit même que Google a paralysé le Pixel 5 parce que le processeur Snapdragon 865 était trop coûteux.

En ce qui concerne la série iPhone 12, la plupart des rapports semblent suggérer que les versions les moins chères du téléphone seraient au moins aussi abordables que l’iPhone 11, malgré la connectivité 5G. Mais une nouvelle fuite en provenance de Chine indique qu’Apple pourrait ne pas être en mesure de se permettre de maintenir le prix d’entrée de gamme à 699 $.

Apple peut fabriquer ses propres processeurs, mais il a toujours besoin d’un modem 5G de Qualcomm et d’antennes 5G, ce qui s’ajoutera à la nomenclature du téléphone. Des rapports récents ont affirmé qu’Apple avait trouvé des moyens d’atténuer les coûts liés à la 5G et de maintenir le prix d’entrée de l’iPhone 12 aussi bas que possible. L’une des mesures d’économie concerne une nouvelle conception de batterie qui permet à Apple d’économiser de l’argent. En outre, la plupart des fuites indiquent que l’iPhone 12 sera la première série d’iPhone à être livrée sans chargeurs gratuits ni EarPods dans la boîte. Apple a annoncé plus tôt cette semaine que l’Apple Watch ne serait plus livrée avec un chargeur USB dans la boîte, vendant la décision comme une décision liée à l’environnement. De nombreux acheteurs n’auront pas besoin de chargeurs supplémentaires ou d’EarPods gratuits dans la boîte de l’iPhone.

Mais même ainsi, l’iPhone 12 pourrait ne pas atteindre le prix d’entrée de 699 $ de l’iPhone 11. Pointant vers une source Weibo, GizChina note que l’iPhone 12 pourrait commencer à 749 $.

Ce n’est pas l’un des fuites habituelles qui publie des informations sur la prochaine série d’iPhone. Une traduction approximative de Google du pseudo Weibo de la personne est « Mobile chip master ». Cette personne a déclaré dans une mise à jour qu’Apple n’était pas un organisme de bienfaisance et qu’il y avait une faible probabilité que le prix de l’iPhone 12 reste aussi bas que l’an dernier, compte tenu de l’augmentation des coûts de fabrication. La personne affirme que la nomenclature de l’iPhone 12 a augmenté de près de 50 dollars, grâce à plusieurs composants, dont le modem 5G, les écrans OLED. Cela ne signifie pas que l’iPhone 12 commencera à 749 $, mais cela pourrait indiquer que l’iPhone 5G le moins cher ne peut pas être aussi bas que l’iPhone 11 de l’année dernière.

Ce n’est peut-être pas une fuite que nous avons rencontrée auparavant, mais la personne compte plus de 300 000 abonnés sur Weibo et parle beaucoup de puces mobiles. On ne sait pas d’où la personne a obtenu les données ni dans quelle mesure elles sont fiables. Mais même s’il s’agissait d’un initié bien connu et de confiance nous disant que l’iPhone 5G ne peut pas démarrer à 699 $, nous vous conseillons quand même de prendre cela avec un grain de sel.

Cela dit, un analyste a déclaré à la mi-juillet que l’iPhone 5,4 pouces coûterait 749 $, soit 50 $ de plus que l’iPhone 11 le moins cher. Jeff Pu a déclaré à l’époque que les mises à niveau 5G et OLED sont responsables de la hausse des prix, et a également mentionné que les nouveaux iPhones seraient livrés sans accessoires gratuits cette année. Cependant, Pu n’a pas fourni de prix supplémentaires pour les trois autres iPhones.

Heureusement, Apple devrait bientôt annoncer son événement médiatique sur l’iPhone 12, qui devrait baisser à la mi-octobre. C’est à ce moment-là que nous saurons exactement combien coûteront les quatre modèles d’iPhone 12 et s’ils seront livrés avec des chargeurs et des EarPod gratuits dans la boîte ou non.

