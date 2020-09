Apple n’a pas encore annoncé de détails sur la date de sortie de l’iPhone 12, mais un nouveau rapport suggère que tous les nouveaux modèles d’iPhone ne seront pas lancés ensemble.

Des sources du secteur indiquent qu’Apple lancera d’abord deux modèles d’iPhone 12 de 6,1 pouces, puis lancera les modèles d’iPhone 12 de 5,4 pouces et de 6,7 pouces plus tard.

Apple prévoit de sortir quatre modèles d’iPhone 12 avec écrans OLED et 5G.

L’époque où Apple gardait le matériel secret jusqu’au jour du lancement est révolue depuis longtemps. Du dernier Mac ou iPhone à l’Apple Watch ou au HomePod, pratiquement tout fuit à l’avance, y compris l’iPhone 12. Les rumeurs et les rapports sur l’iPhone 2020 se répandent depuis des mois, et s’il faut en croire, Apple propose quatre modèles en préparation pour cet automne. Il y aura un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces, tous dotés d’écrans OLED et prenant en charge les réseaux 5G. Mais ils ne sont peut-être pas tous prêts en même temps.

Citant des sources de l’industrie, DigiTimes a rapporté lundi qu’Apple pourrait sortir l’iPhone 12 par vagues, avec les deux modèles de 6,1 pouces (iPhone 12 Plus et iPhone 12 Pro) en premier, et les modèles de 5,4 pouces et 6,7 pouces (iPhone 12 et iPhone 12 Pro Max) à venir plusieurs jours ou semaines plus tard.

«La nouvelle gamme d’iPhone pourrait arriver en deux étapes, avec deux modèles de 6,1 pouces dans le premier et deux autres appareils de 6,7 et 5,4 pouces dans le second, ont déclaré les sources, notant que les expéditions de cartes mères SLP pour les modèles de 6,1 pouces ont été lancés en juillet et ceux des 6,7 et 5,4 pouces ont commencé dans la seconde quinzaine d’août », indique le rapport.

Ce n’est pas la première fois qu’un calendrier de sortie échelonné pour l’iPhone 12 est suggéré. La semaine dernière, Bloomberg a annoncé qu’Apple lancerait l’iPhone 12 de 5,4 pouces bas de gamme et l’iPhone 12 Plus de 6,1 pouces avant les modèles haut de gamme. Le rapport a également affirmé que la gamme iPhone 12 présentera les mêmes bords carrés que l’iPad Pro, rappelant le design de l’iPhone 4 et abandonnant les bords arrondis de l’iPhone 11.

Les conceptions et les spécifications des nouveaux modèles d’iPhone ont été divulguées à plusieurs reprises, mais les détails du lancement ont été difficiles à déterminer. Jon Prosser, qui a été à l’origine de plusieurs des plus grandes fuites Apple de 2020, a déclaré qu’Apple prévoyait actuellement d’organiser un événement spécial pour l’iPhone 12 la semaine du 12 octobre. Tout comme Bloomberg, il pense que les modèles moins chers seront expédiés en premier, probablement le 23 octobre, tandis que les modèles Pro seront reportés à novembre.

Rien de tout cela n’a été confirmé, mais nous avons maintenant trois rapports provenant de différentes sources, tous suggérant que la sortie de l’iPhone 12 sera échelonnée. Compte tenu de toute l’incertitude à laquelle l’industrie est confrontée en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, ce n’est pas particulièrement surprenant, mais j’espère que nous recevrons bientôt un mot officiel d’Apple.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.