Avec l’arrivée récente de la nouvelle gamme d’iPhone (à savoir iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 Mini), certains changements sont à venir sous la forme d’applications qui se mettent à niveau et l’un d’entre eux est YouTube, qui a vu mettre à jour votre application iOS afin que offre désormais un support pour la lecture de contenu en HDR sur iPhone 12.

Cette amélioration est donnée par la compatibilité offerte par les écrans des nouveaux modèles de la firme de Cupertino avec le mode d’image HDR (High Dynamic Range). En fait, l’iPhone 12 Pro est capable d’enregistrer des vidéos en HDR. Oui c’est la façon de voir le contenu en HDR dans la nouvelle version de YouTube pour iOS.

Accédez au contenu HDR avec l’iPhone 12

Avant de continuer, il faut préciser que toutes les vidéos sur YouTube n’offriront pas la possibilité de visionner dans ce mode image. Seuls ceux qui sont compatibles, ils vont nous offrir cette possibilité.

En ce sens, le moyen le plus simple de tester cette amélioration est de rechercher une vidéo avec ce format. Tapez simplement HDR pour localiser l’une de ces vidéos. Cette vidéo peut servir d’exemple.

Au début de la reproduction on peut cliquer sur le menu de configuration de reproduction auquel on accède en touchant les trois points et là nous verrons tous les modes HDR associés à différentes résolutions. Il suffit de choisir celui qui nous intéresse le plus.

L’iPhone 12 rejoint les iPhone 11 et 11 Pro en tant que modèles capables d’offrir ce type de lecture.

Téléphones certifiés Signature Devices

Cependant, Le contenu HDR n’est pas exclusif à la gamme iPhone 11 et 12. Actuellement, il existe de nombreux modèles avec Android qui offrent un accès au contenu dans ce format sur la plate-forme de vidéo en streaming. Pour avoir cette possibilité, les modèles qui souhaitent accéder à la vidéo de la plus haute qualité doivent avoir la certification YouTube Signature.

Grâce au label YouTube Signature Devices et à la collaboration avec différents fabricants, la plateforme certifie que les appareils répondent aux exigences performances pour offrir à l’utilisateur la meilleure expérience de visionnage YouTube. Voici les critères auxquels ils doivent répondre:

HDR– Doit prendre en charge la vidéo HDR (High Dynamic Range) pour fournir un meilleur contraste, des couleurs et plus de détails.

Vidéos 360º: Il doit offrir une compatibilité avec les vidéos 360º qui peuvent être utilisées avec les téléspectateurs de réalité augmentée.

Décodage 4K: Il doit avoir le support pour décoder la vidéo en 4K et ainsi garantir que l’appareil peut reproduire la vidéo dans sa définition maximale en douceur. L’écran n’a pas besoin d’être 4K.

Images par seconde de haut: l’écran doit pouvoir reproduire des vidéos à plus de 60 ips pour obtenir une lecture fluide.

Codecs nouvelle génération: Le terminal doit prendre en charge le décodage matériel VP9 Profile 2, une technologie de codec vidéo avancée qui vous permet de visionner des vidéos haute définition en utilisant moins de bande passante.

Performances DRMEnfin, le téléphone doit pouvoir lire n’importe quelle vidéo protégée par des droits d’auteur de manière fluide et transparente.

Avec tout cela sur la table, nous trouvons une liste de modèles compatibles qui répondent à toutes ces exigences:

Une liste dans laquelle aucun iPhone n’apparaît depuis jusqu’à iOS 14, ils n’ont pas pris en charge le codec VP9. Apple a offert une prise en charge pour AVC (H.264) et HEVC (H.265), tandis que VP9 est un système gratuit créé par Google qui permet la lecture vidéo 4K HDR.

Cependant, avec l’arrivée de la version actuelle du système d’exploitation mobile, Apple introduit la prise en charge de ce codec et la vidéo 4K avec HDR est désormais accessible sur les modèles d’iPhone pris en charge.

Avec toutes ces données sur la table, les modèles d’iPhone compatibles n’apparaissent toujours pas dans cette liste, ignorant la raison de cette absence, puisque YouTube ne fournit pas plus d’informations à ce sujet.

Via | MacRumeurs

