La résistance à la poussière semble ne pas fonctionner du tout dans les nouveaux terminaux Apple.

Écrit par María Veiga sur iPhone

Il ne s’agit pas d’un lancement sans polémique celui de l’iPhone 12. Décision d’Apple d’exclure le chargeur et le casque dans la boîte de ses nouveaux smartphones, d’autres problèmes se sont ajoutés comme l’autonomie de la batterie pour jouer ou les critiques de des voix aussi autoritaires que le fondateur de Telegram.

A tout cela s’ajoutent désormais les plaintes de nombreux utilisateurs qui signalent défauts de conception des cadres d’écran qui provoquent en eux accumulation de poussière. Apparemment, l’iPhone 12 a par défaut un espace entre l’écran et le cadre, dans lequel s’insère une carte, et qui se salit fréquemment et est également très complexe à nettoyer.

Savoir plus: Les personnes importantes ne prennent pas de photos: elles lancent le premier iPhone de l’histoire sans appareil photo

Un problème qui affecte toute la série .. et plus

Au début, on pensait que ce problème n’affectait que l’iPhone 12, mais au fil des jours, ils sont apparus plus de plaintes d’utilisateurs ayant acheté les autres modèles de la série, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Bien qu’à chaque fois qu’Apple soit mentionné, les informations fonctionnent comme une traînée de poudre et sont amplifiées, la vérité est que les téléphones de la société Cupertino Ils ne sont pas les seuls à souffrir de cette maladie. L’espace susmentionné entre l’écran et sa marque a également été beaucoup parlé dans le Pixel 5 ou le Samsung Galaxy Note 20.

Alors pourquoi tout ce tapage? Nous comprenons que la controverse vient parce que beaucoup de gens considérez ceci comme un défaut de conception inadmissible sur des téléphones aussi chers. De même, d’autres pensent que ce petit trou pourrait diminuer la résistance à l’eau du téléphone bien que ce ne soit évidemment pas le cas. Tous ces smartphones, y compris ceux d’Apple, sont passés contrôles de qualité stricts déterminer son degré de résistance à l’eau et à cet espace encombrant et minuscule n’est pas un revers ou un point faible.

Savoir plus: Apple, à payer: amende de 10 millions d’euros en Italie pour publicité trompeuse