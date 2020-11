Nous avons vu la dernière d’Apple il y a un mois. L’iPhone 12 a eu son propre événement exclusif où nous l’avons rencontré et ses trois autres variantes. Il ne fait aucun doute qu’il lui reste un an avant l’arrivée du nouvel appareil de l’entreprise. Mais c’est maintenant que les premières rumeurs sur l’iPhone 13 et la structure possible qu’ils auront à l’avenir.

Les premières rumeurs de l’iPhone 13 apparaissent

Chaque fois qu’un nouveau terminal arrive sur le marché, cela ne signifie qu’une chose: le fabricant a un an pour le vendre car il pense au successeur. Cela se produit toujours et cette année n’a pas été une exception malgré la pandémie actuelle. Chaque entreprise a changé son temps, mais leurs produits ont dû aller sur le marché. Ce n’est pas une exception pour Apple et leurs iPhones, mais c’est que les informations de l’iPhone 13 ça commence déjà à couler.

La chose la plus curieuse de tout est que, lorsque l’on parle des données avancées d’un appareil Apple, le nom de Ming-chi Kuo. Si le nom ne vous est pas familier, c’est l’un des analystes qui a le plus frappé avec une prédiction sur l’iPhone. Cette fois, il a donné ce qui pourrait être considéré comme l’un des premiers détails sur ce à quoi ressemblerait le prochain téléphone de la pomme mordue.

Ce que nous avons dès que nous connaissons ces nouvelles données, ce sont les versions et la structure externe des prochains appareils Apple. Selon Kuo, l’iPhone 13 suivra la même ligne de taille que ses prédécesseurs ainsi que ses variantes. Allez, l’année prochaine on pourrait voir un iPhone 13, sa version Mini et les Pro et Pro Max avec une taille similaire à celle vue dans la dernière Keynote de la société californienne.

Améliorations de la famille Pro

Nous pouvons avoir ou une première approche qu’est-ce que l’iPhone 13 et les différentes variantes, mais comme Tim Cook le dit souvent avant de rejeter chaque événement, “il reste encore une chose”. Un détail qui apportera une amélioration intéressante aux téléphones Apple. Il s’avère que les autres informations dont nous disposons est que l’iPhone 13 Pro et Pro Max arrivera avec un nouvel objectif.

Ce sera une ouverture ultra grand angle f / 1,8 avec 6 MPX qui donnera un plus à tous ceux qui veulent avoir la dernière photographie pour leur mobile, même si comme il s’agit d’une fuite, nous devrons attendre l’année prochaine pour le savoir.