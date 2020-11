Oui, nous venons de recevoir l’iPhone 12 et il y a déjà des rumeurs d’un certain poids dans lesquelles elles indiquent les améliorations que l’iPhone obtiendra. iPhone 13.

A cette occasion, il a été prononcé Ming-Chi Kuo, un analyste réputé qui fuit souvent des produits Apple. Bien que son point fort ne soit pas les dates précises, il a eu un très haut niveau de succès en référence aux appareils.

Sa théorie réside dans une amélioration importante de la caméra grand angle du prochain iPhone 13. Il ajoute également qu’Apple suivra la même stratégie de cette génération, en lançant quatre modèles de différentes tailles.

Nous sommes encore à un stade précoce pour savoir si nous rencontrerons vraiment un iPhone 12S ou directement dans un nouveau iPhone 13. Ce qui est clair, c’est que les attentes pour les terminaux de Cupertino ne faiblissent pas.

Ouverture focale plus grande sur iPhone 13

L’une des grandes nouveautés qu’Apple utilisera pour améliorer l’actuel iPhone 12 résidera dans son appareils photo. Kuo déclare que spécifiquement le grand angle aura une ouverture plus grande pour permettre à plus de lumière d’entrer. Cela signifie que plus la caméra capte de lumière, l’image sera plus nette et offrira moins de bruit.

Actuellement, l’iPhone 12 a une ouverture f / 2.4 accompagnée d’un capteur à 5 éléments. L’iPhone 13 aurait une ouverture f / 1,8 Oui six éléments sur le capteur, comme rapporté par MacRumors. Une amélioration très notable, malgré le fait que l’iPhone 12 offre de très bons résultats, ainsi que des ventes.

Les iPhone 12 et 13 devraient avoir un bon rythme en termes de volume de Ventes. La prédiction continue d’augmenter grâce aux améliorations apportées par Apple dans cette génération, non seulement dans son design renouvelé,

Photographie computationnelle et cinéma numérique

C’est là où Manzana Vous jouez vos cartes pour proposer un produit qui dépasse votre mission. Lors de la présentation de l’iPhone 12, Apple a déjà montré plusieurs courts métrages réalisés exclusivement avec l’iPhone.

Le prochain défi d’Apple pourrait être l’enregistrement cinéma numérique, pour lequel il faudrait faire des efforts pour perfectionner les caméras du prochain iPhone 13. Apple propose à ses clients un outil de développement visuel, dans lequel nous avons le droit de laisser libre cours à notre créativité.

Par conséquent, les efforts visant à améliorer la caméra grand angle dans le iPhone 13 être présent sur la feuille de nouvelles que nous verrons exactement dans un an à un événement que nous espérons avoir lieu en personne, si les circonstances le permettent.

L’article L’iPhone 13 aurait quatre versions et une amélioration de la caméra grand angle a été publiée dans Explica.co.