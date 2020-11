Au cours des dernières semaines, il y a eu une fuite considérable d’informations sur l’iPhone 13 qui nous a laissé des détails intéressants. L’un des plus récents était la possibilité de lancer Apple une version avec une capacité de 1 To, ce qui doublerait le maximum actuel de 1 To, mais nous avons également vu des rumeurs sur sa conception possible, et tout indique une continuité claire par rapport à l’iPhone 12.

L’une des informations les plus intéressantes que nous ayons vues récemment était le retour possible du système Touch ID, une vieille connaissance des utilisateurs d’iPhone. Avec ce nom il est connu au lecteur d’empreintes digitales introduit par Apple en 2013 avec l’iPhone 5s, un smartphone qui est toujours considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs que la société Apple ait créé jusqu’à présent.

Je sais ce que vous pensez, qu’avoir Face ID (reconnaissance faciale en 3D) dans presque tous les iPhone actuels (la seule exception se trouve dans l’iPhone SE 2020), cela n’a aucun sens de revenir au lecteur d’empreintes digitales, mais la vérité est que une des raisons pour lesquelles Apple pourrait revenir à une telle interface, et c’est l’adoption de conceptions tout écran.

L’iPhone 13 gardera l’encoche avant et Face ID sera à blâmer

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, Face ID utilise une série de capteurs et un système qui projette des points laser sur le visage de l’utilisateur, dont la complexité est telle que nécessite un espace considérable à l’avant du terminal. Cela explique, et nous aide à comprendre, pourquoi Apple a gardé l’encoche sur ses nouveaux iPhones et pourquoi nous avons constaté peu de changements entre l’iPhone X et le récent iPhone 12.

Face ID ne peut pas être intégré, pour le moment, d’une autre manière sur l’écran du smartphone. Vous avez besoin d’un espace dédié et l’encoche est la seule option offerte par Apple. Récupérez le lecteur d’empreintes digitales, Touch ID et intégrez-le à l’écran, permettra à Apple de se passer de Face ID et de réaliser un design tout écran cela le place au niveau que d’autres fabricants concurrents ont acquis.

Il va sans dire que nous sommes confrontés à une dualité compliquée, puisque choisir implique de faire des sacrifices. Si Apple décidait de choisir de sauver Touch ID, il serait beaucoup plus facile de passer à un design tout écran, mais il devrait abandonner Face ID, et s’il maintient ce système de reconnaissance faciale, nous aurons une encoche pendant un certain temps.

Selon les dernières informations, il semble qu’Apple l’ait assez clair. La société Apple conservera Face ID, et n’intégrera pas Touch ID sur l’écran de l’iPhone 13, un smartphone qui, globalement parlant, maintiendra le design de l’iPhone 12 et l’encoche.

Si tout se passe comme prévu, la présentation de l’iPhone 13 aura lieu à la fin de l’année prochaine, spécifiquement au mois de septembre, même si l’on dit qu’Apple a déjà commencé à travailler sur ledit smartphone pour éviter d’éventuels retards, et qu’il en a le concept de base parfaitement défini.