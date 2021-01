Les smartphones deviennent de plus en plus puissants et leurs caractéristiques s’améliorent à chaque nouvelle puce qui y est placée. De meilleurs processeurs, des disques durs, des batteries avec plus d’autonomie … tout cela s’additionne, même s’ils ne se soucient pas d’une chose très importante: le chauffage de l’appareil. Dans le cas d’Apple, ils s’efforcent d’améliorer le flux de chaleur à l’intérieur de leur iPhone et c’est pourquoi ils travaillent dans une nouvelle chambre à vapeur.

Un nouveau système de dispersion de chaleur sur l’iPhone

Apple est l’une des entreprises qui innove le plus dans leurs appareils, bien que cela signifie soustraire des caractéristiques. Ces dernières années on a vu de nombreuses avancées dans ses appareils, il a même récupéré certaines options qu’il avait perdues comme le TouchID en le plaçant sur le côté comme on l’a vu dans le cas de l’iPad. Mais aujourd’hui, nous devons parler de l’avenir des terminaux avec quelque chose de très important qui est le refroidissement interne.

Depuis l’arrivée des premiers smartphones dédiés au jeu, on a vu un changement dans cet aspect. Comme les ordinateurs, certains modèles haut de gamme disposent d’une chambre à vapeur qui améliore le flux de chaleur. Dans le cas de L’iPhone c’est quelque chose qui n’a pas beaucoup changé, du moins jusqu’à présent.

Et est-ce que les dernières rumeurs qui viennent de l’analyste Ming-chi Kuo souligne qu’Apple travaille sur une nouvelle chambre à vapeur pour dissiper la chaleur. Selon les déclarations AppleInsider de l’analyste, «la raison pour laquelle l’iPhone n’adopte pas le VC est que les résultats des tests de fiabilité ne répondent pas aux exigences élevées d’Apple. Cependant, nous sommes optimistes quant au calendrier d’amélioration de la fiabilité du VC et espérons qu’au moins les modèles d’iPhone haut de gamme seront équipés de VC dans un proche avenir. “

Pourquoi la dissipation thermique est-elle importante?

Si vous avez un ordinateur, vous saurez que les composants chauffent facilement, surtout pendant les mois d’été. La chaleur ne fait aucun bien aux composants électroniques car elle les rend particulièrement lents, mais elle raccourcit également leur durée de vie. La même chose se produit dans un smartphone, où il n’y a pas d’espace pour mettre un ventilateur pour refroidir le châssis.

Pour cette raison, placer un refroidissement liquide serait une option très importante pour la pomme mordue, même si cela ferait augmenter l’épaisseur de l’iPhone. Il faudra attendre de voir les perspectives d’avenir de ceux de Cupertino à cet égard, car il n’est probablement pas disponible sur l’iPhone 13.