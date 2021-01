L’IQOO 7 se vante de la puissance avec Snapdragon 888 et d’une charge rapide de 120W

Le produit phare IQOO arrive avec un écran AMOLED, avec le processeur le plus performant et avec une charge rapide de 120W

Écrit par David Freire sur mobile

Il existe un certain nombre de fabricants chinois peu connus en Espagne, mais qui ne mettront sûrement pas longtemps à atteindre notre pays, qui ont dans leur catalogue des terminaux de haute qualité à des prix très compétitifs grâce au fait qu’ils sont des sous-marques d’autres grands fabricants tels que succède à IQOO, la sous-marque de Vivo.

Précisément le fabricant chinois IQOO vient de présenter dans son pays d’origine le IQOO 7, un terminal haut de gamme doté d’un écran AMOLED, du processeur Snapdragon 888 et d’une charge rapide de 120 W.

L’IQOO 7 est officiellement présenté en Chine et nous offre des spécifications haut de gamme à un prix moyen

L’IQOO 7, qui s’inspire clairement du Vivo X60, présente un design résistant comme les autres terminaux de la marque qui ont survécu aux fortes chutes et à la lumière grâce à sa construction en aluminium et en verre et sa partie avant se distingue par son verre AG anti-éblouissement de 0,6 millimètre et comme d’habitude, il a un trou dans l’écran où se trouve la caméra frontale.

C’est un terminal très équilibré en termes de rapport taille-poids puisqu’il a des dimensions de 162,2 × 75,8 × 8,7 millimètres et un poids de 209,5 grammes.

Caractéristiques et spécifications

Comme ils nous le disent de Gizmochina, cet IQOO 7 a un écran AMOLED de 6,62 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9, qui occupe 91,45% de l’avant, une luminosité de 1300 nits, une fréquence d’échantillonnage tactile instantanée de 1000 Hz, une fréquence de rapport tactile de 300 Hz et également vous permet de lire du contenu en HDR 10+.

Le moteur de cet IQOO 7 n’est autre que le processeur le plus avancé de Qualcomm à ce jour, un Snapdragon 888 livré avec un GPU Adreno 660 afin que nous puissions jouer à n’importe quel jeu sans aucun problème.

Ce smartphone a également une série de fonctionnalités idéales pour les joueurs tels que:

Un écran “ Monster Touch ” sensible à la pression qui permet une meilleure réponse tactile lorsque vous jouez avec des haut-parleurs stéréo Dual Monster Beat avec une puissance de 71,5 dB Deux moteurs linéaires entraînés par “ Monster Engine ” avec vibration 3D permettent à l’écran de se comporter comme un GamePad

Au niveau de la mémoire, ce terminal a deux versions de 8 et 12 Go de RAM DDR5 (6400 Mbps) et deux versions de 128 et 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

En ce qui concerne la section audio, cet IQOO 7 dispose d’une puce audio de haute qualité, en particulier le HIFI-DAC CS43131, qui promet une expérience sonore au niveau des terminaux les plus avancés.

Dans la partie photographique, ce smartphone dispose d’un module avec trois caméras, situé dans la partie supérieure droite de l’arrière du terminal, qui est composé de un objectif principal de 48 mégapixels avec une ouverture focale f / 1,79 et OIS, et deux capteurs doubles de 13 mégapixels où l’un d’eux assure la fonction ultra grand-angle avec une ouverture focale de 120 degrés f / 2,2 et l’autre fait la fonction d’effet de flou ou d’effet bokeh avec une ouverture focale f / 2,46 et une distance focale de 50 millimètres.

Parmi les fonctionnalités de ces caméras arrière, il faut souligner qu’elle dispose d’un zoom numérique 20x, de la photographie panoramique, de l’anti-shake OIS, du Raw HDR2.0 et d’une scène de nuit 2.0.

En ce qui concerne la caméra frontale, cet IQOO 7 a -un seul objectif de 16 mégapixels avec une ouverture focale de 2,0 pour faire nos selfies avec une grande qualité.

Ce terminal n’est pas non plus à court d’autonomie puisqu’il a une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 120 W qui, selon le fabricant, charge complètement le terminal en seulement 15 minutes, une fonctionnalité que nous pouvions déjà voir dans l’IQOO 5 qui était le premier à avoir cette charge rapide.

Comme pour le reste de ses fonctionnalités, il faut souligner que cet IQOO 7 dispose d’un capteur d’empreintes digitales sur l’écran, déverrouillage facial, double SIM, Bluetooth 5.2, NFC, port USB Type C, Beidou / GPS / GLONASS / Galileo pour la navigation et au niveau de Le logiciel utilise Android 11 sous sa propre couche de personnalisation, OriginOS.

Disponibilité et prix

Cet IQOO sera disponible à l’achat en Chine le 15 janvier en 3 couleurs: noir, bleu et une édition spéciale BMW et les prix des deux versions sont les suivants: Version + 8/128 Go: 3798 Yuan, environ 480 euros pour changer+ Version 12/256 Go: 4198 yuans, environ 530 euros pour changer