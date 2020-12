Nous savons tous, ou devrions savoir, que le courrier électronique n’est pas un moyen de communication pour mener une conversation. Les messages sont expédiés instantanément mais nous ne sommes pas obligés de les lire à l’arrivée. Si tu veux communication instantanée Essayez un appel téléphonique ou un message WhatsApp, bien que dans ce cas, la réponse ne devrait pas non plus être immédiate.

Mais ce n’est pas incompatible avec le fait que l’on veut savoir quand quelqu’un a ouvert ou lu vos messages Gmail envoyés. Le message est-il arrivé correctement? Bien. L’avez-vous ouvert? Mieux. Le lisez-vous? Parfait. Et pour le savoir, nous avons diverses solutions à notre portée.

Connaissez ces données, comme cela se passe dans WhatsApp et d’autres applications de messagerie, il est important pour éviter toute confusion ou mauvaise interprétation lorsque vous parlez à quelqu’un dans votre travail quotidien ou personnel.

Confirmation de lecture Gmail

La bonne nouvelle est que Gmail a une option appelée lire la confirmation pour savoir si quelqu’un a reçu, ouvert et / ou lu vos messages Gmail. Cependant, cette option est limitée, pour le moment, à Gmail pour un usage professionnel ou éducatif G Suite.

Pour activer cette option, si vous remplissez les conditions requises pour utiliser Gmail à travers de G Suite, vous devez rédiger le message électronique comme d’habitude. Lorsque vous avez terminé, en bas à droite, vous trouverez le menu déroulant de Plus d’options. Vous y verrez l’option Demander une confirmation de lecture. Enfin, vous pouvez envoyer le message normalement.

Lorsque quelqu’un reçoit votre message, il doit confirmer la lecture. Ainsi, vous recevrez la confirmation dans votre Boîte de réception Gmail. Vous pouvez envoyer une confirmation pour le moment ou faites-le plus tard, lorsque vous pouvez le lire avec le temps nécessaire.

Confirmez la lecture de vos messages

Mais tout le monde n’utilise pas la version professionnelle ou éducative de Gmail. Dans ces cas, vous aurez besoin aide extérieure pour savoir si vos messages Gmail sont ouverts ou s’ils restent intouchables dans le boîte de réception de ceux qui les reçoivent. Les trois exemples que nous examinons ci-dessous ont l’avantage que ne nécessitent pas l’intervention du destinataire afin que vous sachiez si les messages ont été ouverts.

L’un d’eux est Mailtrack, dont nous avons déjà parlé et qui est intégré dans Gmail pour vous montrer des indices visuels comme ceux de WhatsApp. Le contrôle de réception et d’ouverture des messages.

Mailtrack peut être installé dans Google Chrome et dérivés, comme Brave, Vivaldi, Opéra ou Bord. En plus de marquer les messages comme lus ou ouverts, vous pouvez voir quand ils ont été ouverts pour la première et la dernière fois. Vous recevrez même notifications en temps réel dans votre navigateur.

Une autre solution pour avoir une confirmation de lecture dans vos messages Gmail est MailVibes. Vous saurez quand quelqu’un reçoit et ouvre vos messages envoyés et aussi quand ils ouvrent des liens dans le message.

Après l’avoir installé dans Google Chrome et dérivés, vous permettront d’activer l’option suivi et notifications dans chaque message que vous envoyez. Il y en aura que vous voudrez suivre et d’autres que vous ne voudrez pas suivre. De plus, il vous permet de créer et d’ouvrir modèles pour les messages répétitifs.

Et comme il n’y en a pas deux sans trois, Mailpanion il vous aidera également à savoir si un message Gmail a été lu et / ou ouvert ou s’il reste intact dans la boîte de réception. S’installe dans Google Chrome et dérivés et est intégré dans Gmail.

Vous verrez les heures d’ouverture d’un message et ses liens, montrant les différents dates d’ouverture. Mais il y a plus. Il vous informera également si les messages que vous recevez ont autres trackers.