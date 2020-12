Movistar a configuré son offre de tarifs Fusion, en se concentrant principalement sur la service de télévision, qui comprend les chaînes de télévision payantes, dont certaines exclusivement; contenu original de sa propre production et autres avantages supplémentaires par rapport à la télévision traditionnelle (et gratuite).

En apprendre davantage sur comment est Movistar +, Télévision Telefónica, nous avons compilé et commandé tous les les informations pertinentes, pour permettre aux personnes intéressées de trouver leur meilleure option, comme nous l’avons déjà fait avec Vodafone et Orange.

Quelles chaînes Movistar + TV inclut-il?

Movistar a créé un forfait de base avec chaînes pour toute la famille et qui est inclus dans tous les tarifs de Fusion Begins, pour 71 euros avec mobile illimité et fibre optique 300 Mbps. Dans ce forfait, des canaux de différents thèmes sont inclus, qui sont résumés dans ce qui suit:

TNT: Avec la majorité des chaînes nationales et régionales visibles sur la télévision numérique terrestre.

Films et séries: Fox, Fox Life, ANX, ANX blanc, Calle 13, TNT, Cosmo, Comedy Central, SyFy, amc, Canal Hollywood, TCM, Sundance TV et Dark.

des sports: # Allons-y (exclusivement), Eurosport 1, Eurosport 2, Replay Football et Garage TV.

Documentaires: Discovery Channel, National Geogrphic, Nat Geo Wild, Voyage, Histoire et Odyssée.

Divertissement: # 0 (exclusif), MTV Espagne, maison, Canal Cocina, Crimen + Investigación, Blaze et VH1.

Enfants: Disney Junior, Nickelodeon, Nick Jr., Canal Panda et Baby TV.

International: CNN, BBC, CNBC, euronews, Fox News, Bloomberg, Sky News, Aljazeera, Negocios TV, CNC, i24, France 24, RT, TV5 monde, CGTN, EWTN, Orbe 21 et Toro TV.

En plus du forfait le plus basique, Movistar propose d’autres canaux supplémentaires en option, parmi lesquels les suivants:

Football: Movistar LaLiga et Movistar Liga de Campeones diffusent les principales compétitions nationales et européennes. Ces chaînes ne sont pas proposées indépendamment, mais il est nécessaire de contracter un tarif compatible, de Fusion Selection pour 92 euros.

Série supplémentaire: M.Series et M.Seriesmania. Ils peuvent être embauchés pour 7 euros ou ils sont inclus de Fusion Selection pour 92 euros.

Cinéma supplémentaire: M.Estrenos, M.Comedia, M.Acción, M.Drama, M.Cine et M.Cine Doc & Roll. Ils peuvent être embauchés pour 10 euros ou ils sont inclus de Fusión Ficción pour 92 euros.

Plus de sports: M.Deportes et M.Golf. Ils peuvent être embauchés pour 10 euros ou ils sont inclus de Fusión Total Plus pour 172 euros.

Moteur: M. Formule 1. Il peut être contracté par 7 euros ou il est inclus de Fusión Total Plus pour 172 euros.

Autres canaux compatibles avec tous les tarifs: Iberalia pour 7 euros, Chasse et pêche pour 7 euros, Taureaux pour 20 euros, Mezzo pour 5 euros, Classica pour 5 euros, Extra Latino pour 2,42 euros, Extra asiatique pour 4,84 euros, Playboy tv pour 7 euros.

Vous pouvez voir toute la programmation des canaux linéaires de Movistar + ici. La liste complète des chaînes Movistar + est résumée dans l’image plus illustrative suivante:

Quels sont les autres avantages de Movistar + TV?

En plus des chaînes payantes disponibles, la location du service de télévision payante avec Movistar permet de nombreux autres avantages, et vous pouvez en profiter tous de Fusion # 0 pour 55 euros, qui comprend à la fois les chaînes TNT telles que # 0 et #Vamos, qui sont les seules primes incluses dans le tarif Fusion le moins cher.

Les 7 derniers jours: permet d’accéder à la demande au contenu diffusé la semaine dernière par les chaînes sous contrat.

Enregistrements: permet d’enregistrer jusqu’à 350 heures dans le cloud et son contenu sera disponible pendant six mois. Il permet également l’enregistrement en série, c’est-à-dire qu’il enregistre tous les chapitres diffusés de la même série, même si le calendrier change.

Contrôle en direct: vous permet de mettre en pause et de rembobiner n’importe quelle chaîne en cours de visionnement, pour continuer la lecture à partir de n’importe quel point du programme diffusé.

Vidéoclub et agrégateur de contenu: le service de vidéothèque traditionnel comprend désormais de nombreux contenu vidéo à la demande gratuit, y compris les accords avec ANX maintenant ou TNT maintenant. De plus, le décodeur intègre des services d’autres plates-formes telles que Netflix, pour accéder à tout son contenu depuis la télécommande et depuis le même moteur de recherche Movistar +.

Contenu en 4k: Les principaux matchs et compétitions de football de Formule 1 sont diffusés en 4K et le contenu à la demande 4K est également inclus.

Movistar + sur vos appareils: en plus de votre téléviseur domestique, ce service vous permet d’accéder à tous ses avantages depuis les smartphones, tablettes, ordinateurs et smart TV. Tout au plus, vous pouvez lire du contenu simultanément sur jusqu’à trois appareils différents (plus votre décodeur) à l’intérieur de votre maison et un autre à l’extérieur de la maison.

