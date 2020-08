Dr Mac’s Rants & Raves

Épisode # 396

Après plus de trois décennies en tant qu’utilisateur, formateur et consultant Mac, j’ai vu et résolu plus que ma part de pièges Mac. Au cours de ces années, j’ai développé une liste de contrôle des choses à essayer lorsqu’un bon Mac tourne mal.

Que signifie «mauvais»? Si votre Mac ne démarre pas, se bloque, plante, se ferme de manière inattendue ou se comporte mal d’une autre manière, c’est mauvais. Heureusement, ma liste de contrôle des astuces et des techniques peut résoudre de nombreux (sinon la plupart) des cas de folie macOS. Rassurez-vous, ces techniques sont (pour la plupart) non destructives et devraient résoudre le problème ou ne pas nuire.

Faites ceci en premier

La première chose à essayer lorsque votre Mac se comporte mal est de le redémarrer. Je sais que cela semble simple, mais c’est l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces d’éliminer les problèmes. Alors, commencez par redémarrer votre Mac. Si cela résout le problème, vous avez terminé.

Si cela ne résout pas le problème, essayez ceci ensuite

Si cela n’a pas fonctionné et que votre Mac se comporte toujours mal, l’étape suivante consiste à appliquer les premiers soins, à savoir la fonction Premiers soins de l’Utilitaire de disque. Si vous voyez toujours un panneau d’interdiction, l’arc-en-ciel de la mort ou une alerte de panique du noyau lorsque vous démarrez votre Mac, redémarrez en appuyant sur Commande + R pour démarrer à partir de la partition de récupération intégrée de votre Mac. Lorsque la fenêtre de récupération apparaît, cliquez sur Utilitaire de disque.

Dans la fenêtre Utilitaire de disque, cliquez sur le disque à l’origine du problème dans la barre latérale, cliquez sur le bouton Premiers soins dans la barre d’outils, puis sur le bouton Exécuter. Le processus de premiers soins peut prendre une minute ou deux, ou une heure ou deux. Laissez-le tranquille pendant au moins une heure. Vous pouvez cliquer sur Afficher les détails si vous souhaitez voir les détails (pour la plupart inintelligibles) pendant qu’il répare (ou tente de réparer) votre disque.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton Terminé, quittez l’Utilitaire de disque et choisissez Redémarrer dans le menu Apple.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, essayez ceci

Si votre Mac ne démarre toujours pas normalement ou si votre problème persiste, la prochaine chose à essayer est le mode sans échec, qui vous oblige à maintenir la touche Maj enfoncée pendant le démarrage.

Tapez votre mot de passe si nécessaire, puis maintenez à nouveau la touche Maj enfoncée avant de cliquer sur le bouton Connexion. Les mots Safe Boot apparaissent brièvement en rouge dans votre barre de menus, mais si vous clignez des yeux, vous les manquerez.

Le démarrage en mode sans échec fait trois choses pour vous aider à résoudre votre problème:

Il force une vérification du répertoire du volume de démarrage (de démarrage), il ne charge que les extensions de noyau requises (certains des éléments de /System/Library/Extensions) et n’exécute que les éléments de démarrage essentiels installés par Apple (certains des éléments de / Dossiers Library / StartupItems et / System / Library / StartupItems).

Notez que les éléments de démarrage des dossiers Bibliothèque sont différents des éléments de connexion dans le volet Préférences système Utilisateurs et groupes. Les éléments de démarrage sont lancés avant que la fenêtre de connexion n’apparaisse; Les éléments de connexion sont lancés une fois que vous vous connectez à votre compte utilisateur.

Notez également que certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas en mode sans échec, telles que le lecteur DVD, la capture vidéo et de nombreux périphériques d’entrée ou de sortie audio. Par conséquent, ne démarrez en mode sans échec que si vous rencontrez des problèmes et redémarrez en mode normal dès que vous le pouvez.

Branchez-vous la semaine prochaine pour découvrir trois autres techniques non destructives que vous pouvez essayer avant de devoir demander l’aide d’un professionnel.

Photo en haut de la page par Glenn Carstens-Peters sur Unsplash