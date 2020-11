Je me souviens encore quand un certain “analyste” de jeux vidéo (oui, je mets des guillemets autour de lui car il travaille avec lui), a dit que Nintendo, après l’échec de la Wii U, devrait se consacrer à la sortie de ses jeux sur d’autres plateformes et oublier de sortir de nouvelles consoles; tout comme lorsque la Nintendo Switch est sortie, elle a déclaré qu’elle était vouée à l’échec. Eh bien, cet homme, la vérité était qu’il n’avait pas très raison, car, avec plus de trois ans sur le marché, Nintendo Switch est en train de devenir l’une des consoles les plus réussies, non seulement de Nintendo, mais de toutes les entreprises. Aujourd’hui, nous connaissons les dernières données de ventes fournies par Nintendo, et nous pouvons dire qu’il y a eu une surprise au sein de la société japonaise, à savoir que Nintendo Switch a vendu plus de 68 millions de consoles, dépassant ainsi la mythique NES.

Animal Crossing: New Horizons pourrait remporter l’or des jeux les plus vendus

Dans cette liste des derniers résultats financiers de la société japonaise (prise jusqu’à fin septembre), ils ont non seulement donné des données sur les consoles, mais aussi sur les jeux. Mario Kart 8 Deluxe est toujours le roi incontesté avec près de 29 millions d’exemplaires vendus. Cependant, un titre sorti il ​​y a seulement six mois est sur ses talons. Effectivement, Animal Crossing: Nouveaux horizons se classe deuxième avec un chiffre énorme de 26,04 millions d’exemplaires. En regardant la progression des ventes des villageois de l’île, nous sommes plus que convaincus qu’il pourrait devenir très bientôt le jeu Nintendo Switch le plus vendu. Voici la liste complète des jeux Nintendo Switch les plus vendus:

1 – Mario Kart 8 Deluxe – 28,99 millions

2 – Animal Crossing: New Horizons – 26,04 millions

3 – Super Smash Bros.Ultimate – 21,10 millions

4 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 19,74 millions

5 – Épée / Bouclier Pokémon – 19,02 millions

6 – Super Mario Odyssey – 18,99 millions

7 – Pokémon: Allons-y, Pikachu / Evoli – 12,49 millions

8 – Super Mario Party – 12,10 millions

9 – Splatoon 2 – 11,27 millions

10 – New Super Mario Bros.U Deluxe – 8,32 millions

11 – Luigi’s Mansion 3-7,83 millions

12 – Ring Fit Adventure – 5,84 millions

13 – Super Mario 3D All-Stars – 5,21 millions

14 – Paper Mario: The Origami King – 2,82 millions

15 – Clubhouse Games: 51 Classiques mondiales – 1,81 million

16 – Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 1,40 million

Comme nous pouvons le voir, il existe une grande liste de jeux qui dépassent le million d’exemplaires, en particulier 16 jeux. On peut y voir de grandes curiosités telles que Paper Mario: The Origami King avec 2,82 millions d’exemplaires, ou Super Mario 3D All-Stars, qui en seulement une semaine et demie a vendu 5,21 millions d’euros. En regardant le nombre de ventes de la compilation de Mario, pensez-vous que c’était le résultat de sa date d’expiration?

