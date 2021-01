Le Mexique et d’autres pays d’Amérique latine sont exclus, heureusement pour leurs fans.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 22 janvier 2021 à 19:58 241 commentaires

Quelques heures avant la publication de ces lignes, Microsoft a annoncé un réajustement des prix de Xbox Live Gold, le service d’abonnement qui donne accès à des jeux multijoueurs, des réductions et des avantages similaires pour les utilisateurs de Xbox One et Xbox Series X | S; bien qu’à l’époque, cela n’affectait que des marchés sélectionnés comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Maintenant nous connaissons le Liste complète des pays couverts par cette mesure.

Comme le rapportent nos collègues de Meristation, le les pays où le prix du Xbox Live Gold augmentera sont l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Inde, l’Irlande, Israël, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Pologne, Portugal, Arabie Saoudite, Sigapur, Slovaquie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis. Aucune modification de Amérique latine.

“Le nouveau prix pour un abonnement d’un mois sera de 10,90 $; trois mois pour 29,99 $ et six mois pour 59,99 $ ou l’équivalent pour votre marché local”, lit-on dans l’article original Xbox Wire, le blog de Microsoft. . Qui est-ce rester abonné par cycles de trois ou six mois à ce moment, ils pourront continuer à renouveler le service sans frais supplémentaires, ce qui est un moyen de lutter contre l’augmentation des prix.

La conversion de prix sera l’équivalent local pour les marchés concernés En revanche, la liste des prochains Games With Gold a été révélée, y compris le grand Gears 5. Il y a aussi Lost Planet 2, un vétéran de la Xbox 360 qui, si vous me permettez une petite note personnelle, je recommanderais de ne pas passer négligé personne.

Xbox Game Pass Ultimate, le service phare de Microsoft

Au cours des dernières années, les habitants de Redmond ont fait un effort pour nourrir et maintenir à jour le service de jeux à la demande Xbox Game Pass, qui fonctionne aujourd’hui à la fois sur console et sur PC: en plus des titres inclus dans son catalogue, des opérations aussi intéressantes que la diffusion de jeux sur n’importe quel appareil via Cloud Gaming ou encore l’absorption d’EA Play ont également été gérées. Par conséquent, il n’est pas étrange que Xbox Game Pass Ultimate, qui englobe à la fois Game Pass et Live Gold En même temps, c’est le plus grand atout de Phil Spencer: en fait, il sera possible de convertir notre temps d’abonnement actuel de Gold à Ultimate sans frais supplémentaires pour s’adapter à ce nouveau modèle.

En savoir plus: Xbox Live Gold et Microsoft.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');