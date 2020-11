Le dernier POCO, pour très peu: obtenez le POCO M3 pour seulement 116 euros grâce à l’une des meilleures offres du Black Friday 2020.

Si à son prix d’origine il était déjà l’un des mobiles les plus attractifs du marché, seulement 116 euros le nouveau POCO M3 est tout simplement fou.

Bien qu’ayant été présenté il y a seulement quelques heures, il est déjà possible d’obtenir le dernier mobile Xiaomi avec un 33 euros de réduction par rapport à son prix de 149 euros, ce qui en fait l’un des mobiles les moins chers du marché, et à son tour l’un des plus intéressants.

Le nouveau POCO M4 coûte désormais encore moins cher

Bien qu’il soit l’un des mobiles les moins chers jamais créés par la société, le POCO M3 n’oublie pas d’incorporer certaines fonctionnalités plus typiques des mobiles avec un prix beaucoup plus élevé, comme un grand écran IPS de 6,5 pouces avec résolution Full HD +, ou un processeur de la série Snapdragon 600.

Sans aller plus loin, dans le catalogue de Xiaomi lui-même, nous pouvons trouver le Redmi 9, à un prix inférieur de seulement 20 euros, mais qui dispose d’un processeur moins puissant et pas aussi efficace, ainsi que d’un système photographique qui est derrière le inclus dans le POCO M3.

D’autres détails à prendre en compte sont l’inclusion d’un gigantesque batterie d’une capacité de 6000 mAh, ce qui fait du POCO M3 l’une des références de sa catégorie à cet égard. Tout ça, pour un prix de seulement 116 euros dont vous pouvez profiter pendant un temps limité.

Acheter sur AliExpress: POCO M3Xiaomi POCO M3, fiche techniqueSpécificationsDimensions162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes Écran 6,53 pouces Résolution IPS Full HD + 2340 x 1080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4 Go Système d’exploitation MIUI 11 basé sur Android 10 Stockage 64/128 Go CamérasArrière: triple 48 MP (f / 1,79) + Ultra large 8 MP 118 ° + Macro 2 MP

Frontale: 8 MPBatterie6000 mAh avec charge rapide 18WAutresLecteur d’empreintes digitales latéral, USB Type C, NFC, émetteur infrarougeDate de départ27 novembrePrix sortieÀ partir de 149 euros