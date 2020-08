Initialement sorti en 2017, les studios Tarsier Petits cauchemars a été salué par la critique. Le jeu de plateforme-puzzle sombre a été félicité par les joueurs et les critiques pour son atmosphère effrayante, son histoire imaginative et sa belle direction artistique. Le jeu a ensuite publié un DLC en trois parties et une application mobile intitulée Very Little Nightmares, qui sert de préquelle à l’histoire.

Maintenant, après son annonce à Opening Night Live l’année dernière, les fans ont eu leur premier aperçu de la suite très attendue, intitulée à juste titre Little Nightmares 2. Avec un nouveau personnage de joueur nommé Mono et des environnements convenablement effrayants qui semblent sortir les joueurs de la gueule, le navire macabre qui a servi de décor aux premiers Little Nightmares, Little Nightmares 2 semble prêt à livrer l’aventure effrayante que les fans attendaient.

Mais Little Nightmares convient-il aux joueurs du même groupe d’âge que ses enfants protagonistes? Cela dépend entièrement de la définition de «enfant». Le jeu peut convenir à ceux qui sont entre le milieu et la fin de l’adolescence, mais ceux qui sont encore à un chiffre devraient attendre encore quelques années avant de s’attaquer à la série.

Avec ses méchants macabres et sa conception de niveau vraiment effrayante, le jeu original Little Nightmares a reçu un T pour Teen en Amérique du Nord. Cela signifie que le jeu n’est pas considéré comme adapté aux joueurs de moins de treize ans. L’information sur le jeu paneuropéen, ou PEGI, a poussé cet avertissement un peu plus loin en notant le jeu PEGI 16, ce qui signifie que l’organisation ne recommande pas le jeu aux joueurs de moins de seize ans. Bien que cela puisse sembler dur aux fans de Little Nightmares, il n’est pas difficile de comprendre d’où viennent ces organisations. Bien qu’il ne soit pas aussi intense que d’autres jeux des jeux du sous-genre de plateforme d’horreur comme Limbo et Inside, le jeu original Little Nightmares propose une bonne quantité de contenu mature, avec des thèmes sous-jacents de cannibalisme et de matricide spéculé.

Basé sur la nouvelle bande-annonce de la suite, Little Nightmares 2 semble sur la bonne voie pour offrir la même expérience de joueur terrifiante. La bande-annonce présente une multitude de nouvelles frayeurs, y compris une main désincarnée animée, un tour de tête de près de 360 ​​degrés et un ennemi qui ressemble étrangement au fantôme du chapeau melon de The Haunting of Hill House. Si ces descriptions à elles seules envoient des frissons dans le dos, il n’est pas difficile d’imaginer comment un jeune joueur peut réagir.

Bien qu’il présente des enfants protagonistes convaincants, Little Nightmares de Tarsier Studios n’est certainement pas pour les enfants. Bien que Petits cauchemars 2 n’est pas encore noté, il est fort à parier que cette suite effrayante recevra une note similaire à son prédécesseur. Les parents de petits joueurs feraient mieux de sauvegarder ces magnifiques jeux jusqu’à ce que leurs enfants soient plus âgés – à moins qu’ils ne veuillent être entretenus par des cauchemars qui ne sont pas si petits.

