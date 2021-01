Little Nightmares 2 est similaire au jeu original dans sa mise en scène; mais ses intentions, la présentation de ses personnages, la façon dont il nous montre leur environnement et comment ils se rapportent à nos petits héros, nous montre qu’il veut nous dire quelque chose de différent d’une manière différente. Et fonctionne.

Ce que j’ai joué dans Little Nightmares 2 m’a beaucoup plu. Le tour de vis est incroyable Jeux Tarsier a donné votre jeu. La façon dont j’ai intitulé cette bande-annonce n’est pas une coïncidence car dans cette suite je n’ai pas marché seul. Je l’ai fait accompagné, en silence et avec mon cœur dans mon poing. Mon petit protagoniste a couru, sauté, ramassé des armes et des objets obéissant à mes ordres, mais à côté de lui il y avait un compagnon effrayé, maigre et silencieux dont la main à prendre, qui protéger et accompagner.

Parfois elle reprenait courage et me donnait des conseils, ramassait quelque chose d’essentiel au sol, me disait qu’il fallait pousser une bûche pour l’utiliser comme parapet ou que la lumière sur le mur n’était pas là par hasard. Comme Fumito Ueda l’a imaginé pour Ico, Little Nightmares II construit une conversation grâce à l’utilisation constante de la mécanique et de la dynamique. sans dire un mot. Le résultat est que vous finissez par aimer celui qui vous accompagne plus que votre propre vie. S’ils vous le prennent, vous vous mettez en colère. Si un monstre aux intentions voraces apparaît, vous en craignez. Imaginez à quel point cela fonctionne dans un titre aussi robuste, terrifiant et cruel que Little Nightmares 2. Tarsier Games avait absolument raison de prendre cette décision de conception courageuse.

Le début du jeu ne vous donne le contrôle que de votre petit héros. Little Nightmares 2 est très intelligent pour créer un lien puissant avec la fille. Comme Ico le fait avec Yorda, vous la sauvez et, rapidement, ils réalisent tous les deux qu’ils ont besoin l’un de l’autre. Sautez par saut, sautez par saut, vol après vol, vous comprenez que vous ne sortirez pas d’ici vivant sans elle, et qu’elle veut vous montrer quelque chose de l’endroit où elle a été sauvée. Little Nightmares II vous fait comprendre cela rapidement et vous met à l’épreuve. Si quelque chose se démarque de l’original, c’est sa section artistique effrayante. Son utilisation de la lumière et de l’ombre a contribué à déformer davantage le effrayant les habitants de votre monde.

Little Nightmares 2 est très intelligent pour créer un lien puissant avec la filleLes héros avec lesquels ils jouent ne sont pas que des enfants, ce sont de minuscules créatures fuyant un univers rempli d’adultes cruels, énormes, déformés et sans humanité. Cette deuxième partie est encore plus correcte dans la façon de combiner ces éléments afin que vous ne craigniez pas seulement pour vous, mais pour elle. Il n’y a pas de pénalité après la mort, vous vous réveillez et continuez à bouger, mais quand quelque chose lui arrive, quand ces terribles humains l’attrapent et l’emmènent, tu as très peur. Obtenir ce sentiment est le but ultime du jeu. Et il le fait encore et encore, encore et encore….

Une grande partie du mérite revient également à l’idéation et à la structure de ses décors et scènes. Little Nightmares était un jeu de petits espaces fermés; l’idée était d’être claustrophobe. Mais ici aussi, une peur agoraphobe est atteinte. Les garçons viennent dans des endroits immenses et c’est comme si l’architecture environnante les écrasait; comme si vous, étant eux, aviez besoin de vous cacher et de vous réfugier quelque part pour vous sentir en sécurité. Il existe de nombreux autres passages chargés d’une formidable intention narrative. Maintenant, le jeu vidéo prend plus au sérieux qu’il veut dire quelque chose en prenant le temps dont il a besoin. Le problème est que ces abris sont pleins de monstres, bien sûr, et ces endroits où rien ne se passe a priori, on vous en parle; de sa terrible cruauté. En raison de la façon dont cela a été fait, j’ai hâte de profiter du jeu complet maintenant et de voir comment cette aventure se termine. Pour réaliser tout cela, il est à noter que l’étude dispose désormais de plus de ressources.

Les scénarios sont plus généreux et profonds, les énigmes du jeu sont passées de celles typiques des boîtes de déménagement et de masquage qui rappellent à la fois Ico et The Last of Us. L’interaction entre les enfants est la clé. Le jeu original était coupable d’abuser d’essais et d’erreurs pour résoudre certaines situations. C’est un problème trop courant dans les jeux sans HUD, sans textes ni mots. Ici, cela est en partie résolu grâce à notre partenaire. Si elle détecte que vous tardez à comprendre ce que vous devez faire, elle se présente très naturellement et vous aide. Mais si Little Nightmares II est meilleur techniquement, dans sa proposition, dans son approche et dans l’expérience qu’il offre, il continue de traîner certains problèmes de jeu originaux.

Prends moi par la main

Les actions que vous pouvez effectuer dans Little Nightmares II sont similaires au jeu original, une seule de plus est ajoutée ici: tenir la main. Ce geste tendre vous permet de ramasser la paume de notre amie et de la pousser dans l’inconnu. En quelques heures de jeu, vous vous retrouverez à la recherche de sa main lorsque vous soupçonnez qu’un ennemi est à proximité, encore et encore. Le problème est que pour le prendre, vous devez appuyer sur le bouton avec lequel vous prenez quelque chose de la scène. Plusieurs fois tu voudras le prendre mais tu finiras avec une chaussure sur le sol. Cela gâche vraiment ce tendre dialogue entre les deux protagonistes. Ceci, Ico, il a résolu en faisant que le bouton pour appeler Yorda soit le même que celui pour tenir ses doigts, de sorte que la voix passe naturellement à la chaleur du toucher.

Ces types de maladresse se retrouvent dans d’autres sections du jeu. Comme c’était le cas dans l’original, chaque fois que vous rencontrez l’un de ces adultes dont vous devez vous cacher, une série de séquences prédéfinies est lancée. Vous devez faire exactement ce que le jeu veut que vous fassiez, et l’ensemble de la conception du décor est renforcé et attaché de sorte que vous ne fassiez que cela et rien d’autre. Ne pensez pas, c’est interdit. Faites ce qu’il faut. Si vous devez vous cacher derrière une boîte à un certain moment, vous ne pourrez pas la contourner même si le bon sens vous dit oui. Si vous pensez que vous pouvez plonger pour que votre ennemi ne vous voie pas, mais que le jeu veut que vous utilisiez un objet pour vous mettre à l’abri, vous devrez vous mettre à couvert. Ceci, encore une fois, enlève beaucoup de spontanéité et de naturel à l’action. C’est comme si gérer deux enfants demandait au jeu d’être plus ludique dans ces moments, plus organique et naturel. Ce n’est pas ça.

La dynamique n’est pas très fine non plus. Dans Little Nightmares II il y a beaucoup de sauts dans le vide; sauts impossibles à donner. Cependant, si notre amie se tient de l’autre côté de la falaise et tend la main, vous pourrez soudainement sauter beaucoup plus loin et l’attraper, en franchissant des distances en toute sécurité. En outre, le jeu a trop d’énigmes et de situations avec trop d’essais et d’erreurs; ils sont mieux résolus que dans son prédécesseur, mais ils sont toujours là. Ils vous tuent et alors vous apprenez à ne pas que cela se reproduise. Mais tous ces inconvénients étaient déjà présents dans le jeu précédent. Little Nightmares ne s’est jamais caractérisé par un gameplay fin et précis, mais par sa présentation, par ce qu’il veut transmettre avec ses environnements et avec ce qu’il fait de son silence. Tout cela est bien meilleur dans cette deuxième partie et, pour être honnête, tout ce qu’il vous apprend, les monstres contre lesquels il vous fait combattre, la présence de votre partenaire et les endroits où il vous emmène, compensent largement sa construction jouable. n’est pas à la hauteur de ses références. Et si vous avez joué l’original, et donc savez qui est la personne qui vous accompagne, vous allez halluciner.

Il peut être parfaitement apprécié sans avoir joué au jeu originalLe jeu vidéo de Tarsier Studios arrive sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PS4 11 février, et d’ici la fin de l’année, il débarquera sur Xbox Series et PS5. Malgré ces problèmes que j’ai mentionnés, plus que des problèmes ne sont que des éléments qui soustraient une élégance qui serait formidable pour le jeu, Little Nightmares II est prometteur, vous le buvez. Je veux savoir comment la relation entre les deux enfants évoluera, quels secrets plus terrifiants je trouverai avec eux au cours de leur voyage, à quelles nouvelles situations effrayantes je devrai faire face et à quel point je continuerai de souffrir chaque fois qu’elle quittera mon côté. Pour compléter les informations dans cette avance, je dois dire que j’ai testé le jeu sur PC et qu’il a l’air et se déplace fabuleusement, il est en espagnol complet, il peut être apprécié parfaitement sans avoir joué au jeu original et, bien qu’il y ait deux personnages à l’écran, C’est un titre solo. Les petits cauchemars commencent.

