Actuellement, il existe toutes sortes de titres et de genres (c’est quelque chose que nous n’avons pas à vous dire), il est donc normal qu’il y ait une certaine indécision de la part de certains joueurs qui ne savent pas s’il faut investir leur argent et leur temps dans certains jeux concrets. Pour cela, certaines entreprises publient les démos les plus célèbres, ces versions coupées et testées qui servent à nous donner une idée de ce que contient le titre complet, et maintenant Petits cauchemars II est l’un de ces jeux qui aura une démo.

Les cauchemars de Little Nightmares II pourront effrayer les joueurs plus tôt grâce à une démo

La formation commence aujourd’hui, les petits. La démo et les précommandes numériques de #LittleNightmares II Wilderness sont maintenant disponibles sur Steam. La démo sera disponible sur PS4. XB1 et Switch début 2021, restez avec nous pour les mises à jour. https://t.co/AOr9y557au pic.twitter.com/82hcGzpApU – Little Nightmares II (@LittleNights) 9 décembre 2020

Comme annoncé sur le compte Twitter officiel de Little Nightmares II, la démo du jeu est désormais disponible sur PC via Steam. Cependant, ces joueurs de Nintendo Commutateur, PS4 et Xbox One qui veulent l’essayer devront attendre quelque chose de plus, car Cette version d’essai ne sera disponible sur les consoles qu’au début de 2021. Bien qu’aucune date précise n’ait été indiquée, puisque le jeu sortira le 11 février 2021, nous supposons que la version d’essai arrivera avant cette date, et d’autant plus qu’elle est déjà disponible pour les utilisateurs de PC, mais ce n’est que spéculation, car cela pourrait arriver comme avec d’autres titres dans lesquels la démo sera publiée plus tard, une fois que la sortie complète du jeu aura déjà eu lieu.

Quoi qu’il en soit, la vérité est qu’une version d’essai de Little Nightmares II est déjà en route vers Nintendo Switch, il n’y a donc pas d’autre choix que d’être patient afin de vivre les nouveaux cauchemars que ce deuxième opus apportera. Et vous, qu’en est-il du premier jeu qui vous a le plus effrayé?

