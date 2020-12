La campagne de Noël des opérateurs de téléphonie cette année est différente pour deux raisons. Pour être en avance sur les années précédentes et pour être de plus en plus nouveaux opérateurs ceux qui adhèrent à ce type d’action.

Aussi discrets que puissent être ces types de promotions, ce sont sans aucun doute des cadeaux qui allégeront la pression de l’augmentation de la consommation de données mobiles à Noël. Dans ce cas, l’appel a déjà choisi d’activer automatiquement un bonus de 10 Go supplémentaires qui seront valables pendant 28 jours pour les clients de cartes prépayées.

Tous les utilisateurs qui s’inscrivent ou s’inscrivent peuvent bénéficier de cette promotion. renouveler votre tarif d’au moins 10 euros avant le 4 février 2020. À ce moment-là, le bonus supplémentaire de 10 Go gratuits sera appliqué automatiquement, laissant ainsi bénéficier les tarifs à Noël, comme suit:

Plan 17 Go avec 150 minutes par 10 euros. Plan 16 GB avec illimité pour 10 euros. Plan 24 Go avec illimité pour 15 euros. Plan 34 Go avec illimité pour 20 euros.

Cette promotion est compatible avec le promotion de bienvenue pour les nouveaux clients qui demandent la portabilité vers llamaya avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, la promotion est compatible avec tous les tarifs et dure également 28 jours.

De cette façon, le PlusMobile Group cette année pariez sur renforcez vos marques les plus inconnues avec des promotions insolites comme celle que nous connaissons aujourd’hui avec llamaya, et qui s’ajoutent à celles de Lycamobile, Lebara ou Ahí + du même groupe.

