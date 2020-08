Plusieurs facteurs de risque de coronavirus peuvent entraîner des complications du COVID-19 et la mort, mais l’obésité pourrait être encore plus dangereuse qu’on ne le pensait.

Une nouvelle étude indique que les personnes en surpoids qui développent le COVID-19 sont plus susceptibles de se rendre à l’hôpital et d’être admises à l’USI que les autres. Ils sont également plus susceptibles de mourir des complications du COVID-19.

Les risques de coronavirus ne s’arrêtent pas là, car l’obésité pourrait réduire la protection que le futur vaccin pourrait offrir.

Le nouveau coronavirus tue principalement des individus qui souffrent d’autres problèmes de santé qui pourraient réduire la capacité du corps à combattre le virus et à éliminer l’infection. Mais il y a des exceptions à cette règle, car des personnes qui étaient par ailleurs en parfaite santé ont succombé après avoir été infectées. Si vous pensez être dans cette dernière catégorie mais que vous êtes en surpoids, alors vous pourriez avoir deux problèmes énormes.

Tout d’abord, l’obésité à elle seule est une condition médicale et un facteur de risque du COVID-19. Un nouvel article offre encore plus de preuves pour soutenir l’idée que les personnes obèses pourraient être moins bien loties après une infection au COVID-19 que les personnes qui n’ont pas de problème de poids. Deuxièmement, l’obésité peut nuire à l’efficacité du vaccin une fois que les vaccins contre les coronavirus sont disponibles, tout comme cela se produit pour la grippe.

La nouvelle étude de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, via The Guardian, indique que les personnes obèses sont 113% plus susceptibles de se retrouver à l’hôpital à cause du COVID-19. En outre, ils sont 74% plus susceptibles d’être admis aux soins intensifs et 48% plus susceptibles de mourir des complications du COVID-19 que les autres patients.

Le professeur Barry Popkin a déclaré au journal qu’il était choqué par les résultats, car le risque de décès était nettement plus élevé qu’on ne le pensait initialement. «C’est un effet assez important pour moi», a-t-il déclaré. «C’est essentiellement une augmentation de 50%. C’est un nombre assez effrayant. Tout cela est en fait – beaucoup plus élevé que ce à quoi je m’attendais.

«Cela, l’admission aux soins intensifs et la mortalité sont vraiment élevés», a-t-il ajouté. «Ils m’ont tous choqué, pour être honnête.»

Les scientifiques ont effectué une méta-analyse des données disponibles provenant de diverses études du monde entier, notamment en Italie, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine.

Ce n’est pas seulement l’obésité qui est en jeu ici, car l’obésité est souvent associée à d’autres conditions sous-jacentes qui peuvent y être directement liées. Des problèmes médicaux tels que les maladies cardiaques et le diabète de type 2 pourraient compliquer davantage le COVID-19.

«Tous ces facteurs peuvent influencer le métabolisme des cellules immunitaires, qui détermine la façon dont les corps réagissent aux agents pathogènes, comme le coronavirus Sars-CoV-2», a déclaré le co-auteur de l’étude, le professeur Melinda Beck. «Les personnes obèses sont également plus susceptibles de souffrir de maladies physiques qui rendent la lutte contre cette maladie plus difficile, comme l’apnée du sommeil, qui augmente l’hypertension pulmonaire, ou un indice de masse corporelle qui augmente les difficultés en milieu hospitalier avec l’intubation.»

Popkin a également abordé la vaccination contre le COVID-19, avertissant que l’obésité pourrait empêcher ces patients de tirer le meilleur parti du traitement. «Nous savons qu’un vaccin COVID aura un effet positif sur les personnes obèses, mais nous soupçonnons d’après toutes nos connaissances issues des tests sur le vaccin contre le SRAS et le vaccin contre la grippe qu’il aura un bénéfice diminué par rapport aux autres», a-t-il déclaré.

Le professeur a déclaré qu’ils avaient convaincu le CDC américain que les personnes obèses ne profitaient pas pleinement des vaccins contre la grippe, ce qui a entraîné un changement de protocole. Les personnes en surpoids reçoivent un vaccin plus fort qui comprend une injection supplémentaire. Popkin a déclaré que les développeurs de vaccins COVID-19 devraient vérifier les données des vaccins contre la grippe pour les personnes obèses et s’assurer que les vaccins contre le coronavirus fonctionneraient mieux pour les personnes obèses.

«Nous ne disons pas que le vaccin sera inefficace dans les populations souffrant d’obésité, mais plutôt que l’obésité devrait être considérée comme un facteur de modification lors de la réalisation de tests de vaccins», a déclaré Beck pour le document UNC. «Même un vaccin moins protecteur offrira toujours un certain niveau d’immunité.»

Les scientifiques ont également expliqué que les effets socio-économiques de la pandémie ont un impact direct sur l’alimentation et l’obésité. Les gens bougent moins qu’avant, en raison des lignes directrices qui conseillent aux gens de passer plus de temps à la maison. En plus de cela, tous ne pourront peut-être pas accéder à des aliments sains ou se les offrir, étant donné les difficultés économiques que certaines personnes ont connues ces derniers mois. «Non seulement nous sommes plus à la maison et subissons plus de stress en raison de la pandémie, mais nous ne visitons pas non plus l’épicerie aussi souvent, ce qui signifie la demande de malbouffe hautement transformée et de boissons sucrées moins chères et plus étagères. -stable a augmenté », dit Popkin. « Ces aliments bon marché sont riches en sucre, en sodium et en graisses saturées, et ils sont chargés de glucides hautement raffinés, qui augmentent tous le risque non seulement d’une prise de poids excessive, mais également de maladies non transmissibles majeures. »

L’expert pense que les changements de politique alimentaire pourraient avoir un impact sur les régimes alimentaires et améliorer les chances des personnes obèses de lutter contre la maladie. «Compte tenu de la menace importante que représente le COVID-19 pour les personnes obèses, les politiques alimentaires saines peuvent jouer un rôle de soutien – et particulièrement important – dans l’atténuation de la mortalité et de la morbidité liées au COVID-19», a-t-il déclaré.

