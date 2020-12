Je n’en peux plus. Après des semaines compliquées, des dommages structurels et annonce de sa fermeture imminente, le meilleur Observatoire d’Arecibo s’est effondré aux petites heures du matin. Triste jour pour le monde de la science bien que, si nous nous efforçons de voir le bon côté, nous pouvons vous dire que, il n’y a pas eu de blessés.

Avec cet effondrement, les adieux de la télescope radio gigantesque, plus de 900 tonnes, sur la base Porto Rico.

Malheureusement, l’histoire de la Observatoire d’Arecibo s’éteignait depuis des mois: en août un câble auxiliaire s’est cassé, endommageant le dôme et pendant qu’ils essayaient de le composer, au début de novembre, il a fini par se perdre quand l’un des câbles principaux s’est cassé.

La United States National Science Foundation (NSF) a annoncé qu’ils fermeraient le télescope pour toujours parce que la structure était trop risquée.

Et dit et fait… des semaines avant sa démolition prévue, la structure surélevée du Observatoire d’Arecibo Il s’est effondré, emportant avec lui près de 60 ans de science des fusées. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent qu’elle n’existe plus et que la zone est recouverte d’un nuage de poussière.

«Au fur et à mesure que nous avançons, nous trouverons des moyens d’aider la communauté scientifique et de maintenir nos relations solides avec le peuple portoricain», a expliqué le NSF quand ils ont officialisé la chute.

Pourquoi l’observatoire d’Arecibo était-il important?

En plus de Observatoireou avait enduré près de 60 ans de tous les intempéries qui viendra à Porto Rico, abritait une communauté scientifique mondiale dynamique.

«C’était mon Disney», a écrit un chercheur spatial du Université du Texas sur ton compte Twitter

La Associated Press (AP) souligne que plusieurs prix Nobel ont été développés dans ce radiotélescope, les astéroïdes susceptibles d’avoir un impact sur la Terre ont été surveillés et les étoiles éloignées ont été examinées à la recherche de la vie. Ada Monzon, météorologue portoricain passionné de science, il a pleuré à la télévision en annonçant le crash.

Pour nous tous qui ne sommes pas des spécialistes, le hasard savait Observatoire d’Arecibo pour apparaître dans des films comme Golden Eye ou Contact.