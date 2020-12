Éditorial: Anime / Facebook / Twitter / Couverture

Anisong Chile, une organisation qui rassemble les principaux représentants de la musique d’anime au Chili, a annoncé aujourd’hui “Anisong Fest – Spécial Noël 2020». C’est un festival de musique orienté vers l’animation japonaise, qui peut être vu en ligne et gratuitement le vendredi 25 décembre à 20h, via la chaîne YouTube officielle du groupe.

«En octobre, nous avons organisé notre premier festival en ligne à long terme à l’occasion de l’Halloween, qui a été un grand succès. Maintenant, différents artistes de la scène musicale anisong Les Chiliens feront une série de présentations pour fêter Noël », déclare Jonathan Valenzuela, responsable de la communication du groupe.

Les présentations

“Anisong Fest – Special Christmas 2020”, présentera la présentation individuelle des représentants suivants de l’anisong national:

–Lisette Chan

–Kamië

–Inger

–Claudio Guerrero

–Balu

–Celefty

–Kenay

–Fanplay de Magda

–Misatenma

–Natalia Andrea

Tous interpréteront de la musique de différentes séries d’animation japonaises, à la fois actuelles et plus classiques. De plus, l’événement proposera quelques surprises musicales axées, plus spécifiquement, sur la fête de Noël, à laquelle d’autres membres du groupe participeront. L’événement sera animé par Bel et Da, de la communauté GenFriki.

“Anisong Chili a été créé afin de diffuser le travail de différents artistes de anisong (Musique liée à l’animation japonaise) dans tout le pays. En raison de la crise sanitaire dérivée du COVID-19, nous n’avons pas pu participer aux événements et instances habituels dans lesquels nous nous présentons à notre public, nous empêchant de nous développer comme nous le faisions habituellement », dit-il. Salomé Anjari, président de l’organisation.

Il ajoute que «ces types d’instances sont idéales pour rester connecté avec nos fans, même à distance. De plus, cela nous permet de continuer à donner de l’espace à de nouveaux noms sur la scène pour montrer leur talent ».

Pour plus d’informations sur le concert de Noël et les autres activités de Anisong Chili, visitez leurs réseaux sociaux sur Facebook, Instagram et leur chaîne YouTube.

Vous pouvez consulter l’annonce de l’événement dans la vidéo suivante:

Éditorial: Anime / Facebook / Twitter / Couverture