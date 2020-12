Il ne peut pas être étrange qu’un studio de cinéma comme Pixar, avec un style si unique, acquière certaines traditions au fur et à mesure que sa filmographie animée augmente. Comme celui qui se répète dans Soul (Pete Docter et Kemp Powers, 2020), son vingt-troisième film, sorti directement sur la plateforme Disney Plus. Cette tradition a commencé avec Toy Story lui-même (John Lasseter, 1995). Dans celui-ci, le cowboy Woody (Tom Hanks) et l’astronaute Buzz Lightyear (Tim Allen), tous deux jouets Andy Davis (John Morris), se disputent imprudemment, tombent de la voiture familiale et sont bloqués dans une station-service.

Le fourgon du restaurant Pizza Planet est apparu dans tous les longs métrages de Pixar à l’exception des Indestructibles (2004)

Mais Woody voit le camion flashy du restaurant Pizza Planet et convainc Buzz de l’adorer parce qu’Andy et sa mère (Laurie Metcalf) y vont. Et depuis lors, cette camionnette avec une fusée sur le toit est apparue dans tous les longs métrages Pixar. Sauf dans The Incredibles (Brad Bird, 2004), quelque chose qui peut sembler inexplicable si l’on ne comprend pas que les gens oublient parfois. Mais le véhicule ne manque pas dans le jeu vidéo homonyme (Heavy Iron Studios, 2004) ou dans la suite du film, Incredibles 2 (Bird, 2018). Nous pardonnons donc à sa talentueuse équipe de cinéastes.

Dans Soul (2020), on voit le camion Pizza Planet quand Joe Gardner et 22 se rendent au Hall of Everything, parmi tant d’autres objets

Vous devrez peut-être regarder de près pour voir le camion dans Soul, mais il est définitivement là. Nous la voyons quand 22 (Tina Fey) emmène Joe Gardner (Jamie Foxx) au Hall of Everything pour l’aider à trouver son étincelle. Il se trouve garé derrière un violoncelle et à côté d’un camion poubelle, d’un jumbo jet et d’un globe. Et, comme Caroline Fox le souligne à juste titre sur ScreenRant, “c’est l’une des rares choses dans la pièce qui n’est pas seulement le contour bleu-gris d’un objet.” En outre, avec combien 22 apprécie la pizza plus tard, s’attarder sur cet œuf de Pâques Pixar traditionnel a plus de sens.