Loki arrivera renouvelé à Disney +

L’arrivée de la série d’action en direct de l’univers cinématographique Marvel sur la plate-forme Disney + a été retardée après l’épidémie du coronavirus. Cependant, en décembre prochain, Wandavision sera en charge de lancer ce qui sera un barrage de nouvelles séries sur la plate-forme, car il sera plus tard suivi par Falcon and the Winter Soldier avec Loki. Concernant ce dernier, dont il y a des images filtrées, il a maintenant également été avancé que une deuxième saison est en cours.

Bien qu’à ce jour on ne sache pas si les séries Marvel sont limitées, c’est-à-dire autonomes, il semble que ce ne sera pas le cas. Selon Production Weekly, La saison 2 de Loki devrait commencer la production à partir de janvier 2022, une date lointaine mais selon tous les projets que le studio a en tête pour Disney +. Si tel est le cas, Loki serait la première série Marvel pour Disney + à être renouvelée, selon les déclarations de Tom Hiddleston dans le passé.

Dans la série Loki, Tom Hiddleston reprend son rôle de Dieu de la déception dans une nouvelle histoire qui se déroule après les événements de Avengers: Endgame. Kate Herron dirigera ses épisodes et Michael Waldron en sera le scénariste principal. Son casting comprend Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant et Sopia Di Martino. Le tournage de la série a commencé au début de l’année et a été paralysé par COVID-19.

