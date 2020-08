Les mystères entourant les origines de la pandémie de coronavirus doivent encore être résolus, car l’enquête de l’Organisation mondiale de la santé ne semble pas du tout avancer.

Deux responsables de l’OMS qui ont passé trois semaines en Chine à préparer les conditions de la prochaine enquête ne se sont même pas rendus à Wuhan, l’endroit où le virus serait originaire.

L’OMS n’a pas été en mesure de fournir des informations utiles sur ce voyage, bien qu’elle ait déclaré que le but de la visite n’était pas d’inspecter Wuhan.

L’organisation a confirmé qu’une équipe de scientifiques de divers pays se rendrait en Chine, mais on ne sait pas quand cette partie de l’enquête pourrait avoir lieu.

Nous sommes plus de huit mois dans cette pandémie et nous ne savons toujours pas comment tout a commencé. Plusieurs études ont indiqué que l’épidémie initiale du nouveau coronavirus de Wuhan a peut-être commencé même avant décembre et que le virus a atteint d’autres parties du monde, y compris l’Europe et l’Amérique, bien avant que les premiers cas de COVID-19 ne soient confirmés. La Chine a souvent été critiquée pour son manque de transparence dans les premiers jours de la pandémie et dans les mois qui ont suivi, et pour ne pas avoir montré de volonté d’enquêter sur l’identité des premiers patients COVID-19. L’histoire d’origine initiale impliquait un marché de Wuhan, où le virus aurait sauté des animaux aux humains. La Chine a changé cette histoire il y a quelques mois, affirmant que le marché de Wuhan n’était pas une source. À l’époque, la Chine avait également clairement indiqué que le virus ne s’était pas échappé d’un laboratoire de Wuhan, comme l’ont affirmé certains théoriciens du complot et politiciens. Des semaines plus tard, la Chine a de nouveau tenté de modifier l’histoire d’origine, suggérant que le virus n’était peut-être même pas originaire de Chine, mais plutôt arrivé d’Espagne.

Dans tout ce processus, l’Organisation mondiale de la santé a échoué de façon spectaculaire à fournir des réponses. Cela ne semblait pas assez curieux dans les premiers jours, permettant à la Chine de donner le ton en ce qui concerne les révélations sur le COVID-19. Certains ont critiqué la Chine et l’OMS pour l’annonce tardive que le virus se propageait d’homme à homme. L’OMS n’a pas réussi à travailler rapidement dans ses efforts pour identifier la source réelle de la maladie, et le dernier développement semble indiquer que nous pourrions ne jamais apprendre comment cette pandémie massive a commencé. Les responsables de l’OMS qui se sont rendus en Chine ont récemment passé trois semaines dans le pays sans même mettre les pieds à Wuhan. Au lieu de cela, le couple aurait tenu des réunions avec des responsables en vue d’une enquête réelle qui pourrait suivre prochainement.

Une équipe internationale devrait se rendre en Chine, y compris Wuhan, plus tard cette année, ont déclaré des sources de l’OMS au Telegraph. On ne sait pas combien de temps il faudra pour lancer l’enquête. Après tout ce temps, on ne sait pas ce que l’organisation espère même tirer de son enquête, le cas échéant.

Le journal a appris que les deux fonctionnaires qui ont voyagé de Genève à Pékin ont fait un voyage «productif». Ils ont passé la majeure partie de deux semaines en quarantaine dans un hôtel en dehors de Pékin, où ils ont passé plusieurs appels chaque jour avec leurs homologues chinois. C’est le genre d’appel que vous pouvez passer de n’importe où dans le monde, étant donné que de nombreuses personnes travaillent encore à domicile en raison de la pandémie. Les responsables de l’OMS ont également eu des conversations vidéo avec des scientifiques de haut niveau de l’Institut de virologie de Wuhan. Encore une fois, il n’y a aucune raison d’être en Chine pour participer à un appel vidéo.

Les chercheurs de l’OMS ont également passé du temps à des réunions à Beijing avec leurs homologues, même s’ils ne savent pas ce qu’ils ont accompli. Il est peu probable qu’une équipe de deux personnes soit allée au fond de l’origine du nouveau coronavirus, même en supposant la pleine coopération de la Chine. Des sources ont déclaré au journal que deux fonctionnaires essayant de comprendre les origines du COVID-19 au lieu d’une équipe complète de chercheurs sont absurdes, et cela peut en effet être le cas. L’optique n’aide certainement pas l’OMS, qui défend sa tactique.

« Le but de leur visite était de préparer les conditions pour le groupe d’experts qui se rendra pour faire l’étude », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux journalistes, par The New Zealand Herald. «Il ne s’agissait donc pas de démarrer l’étude, mais plutôt d’élaborer les termes de référence et de préparer les conditions pour que le groupe international puisse avoir… les éléments dont il a besoin pour démarrer l’étude.» On ne sait pas dans quelle mesure ils auraient pu se préparer sans mettre les pieds à Wuhan.

« Ce n’était pas leur intention de commencer l’étude, et ils n’avaient pas l’intention de se rendre à Wuhan », a-t-il dit, ajoutant que l’équipe d’experts qui se rendra en Chine pour une enquête complète commencera « naturellement » à Wuhan.

Pourtant, ces déclarations donnent l’impression que les responsables de l’OMS auraient pu facilement gérer tout cela sans même se rendre en Chine en premier lieu. De plus, les responsables de l’OMS n’ont guère expliqué ce qui avait été réellement discuté et décidé lors de la visite. Nous n’avons aucune idée du moment où l’enquête réelle commencera, et l’évolution continue de la pandémie pourrait encore entraver les projets de recherche de Patient Zéro.

Le refus de l’OMS de détailler la récente visite en Chine a suscité davantage de critiques. «C’est un autre incident inquiétant de l’OMS – qui est chargée de protéger la santé publique mondiale – mettant les sensibilités politiques d’un État membre au-dessus des intérêts de santé publique du monde», a déclaré le député australien Dave Sharma au Financial Times.

« La délégation de l’OMS a siégé à Pékin pendant trois semaines et n’est arrivée nulle part près de Wuhan », a déclaré un haut responsable américain au journal. «Toute chance de trouver une arme fumante est désormais révolue.» C’est une exagération des faits. Là encore, il est peu probable qu’une équipe de deux personnes soit parvenue à des conclusions significatives.

Ce qui semble certain, c’est que davantage de pays veulent participer à l’enquête, selon les remarques du directeur exécutif de l’OMS, Michael Ryan. « Une équipe internationale est en train d’être réunie en ce moment, et de nombreux pays ont exprimé leur intérêt à y participer », a-t-il déclaré lors d’un point de presse virtuel jeudi, par l’Inde. «Nous avons hâte d’avoir une équipe sur le terrain, et oui, nous nous attendons à ce que l’équipe internationale se rende à Wuhan et s’engage à soutenir et à collaborer avec nos collègues chinois sur les études nécessaires pour comprendre l’origine de ce virus.»

